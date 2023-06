Die VR-Bank Donau-Mindel besiegelt Fusion mit der Raiffeisenbank Aschberg

Die Mitglieder der VR-Bank Donau-Mindel stimmen über die Zusammenlegung beider Banken ab. Der Name Raiffeisenbank Aschberg verschwindet damit.

Die Vertreterversammlung der VR-Bank Donau-Mindel hat am Donnerstagabend im Dillinger Stadtsaal ein klares Votum für den Zusammenschluss mit der benachbarten Raiffeisenbank Aschberg abgegeben: 98,7 Prozent der 150 anwesenden Vertreterinnen und Vertreter stimmten für die Fusion und folgen damit der Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat. 75 Prozent Zustimmung waren gemäß Satzung erforderlich. Bereits drei Tage zuvor hatten die Mitglieder der Raiffeisenbank Aschberg mit 94 Prozent ihre Zustimmung zur Verschmelzung gegeben.

„Wir freuen uns sehr, dass die Mitglieder und die Vertreter beider Banken so geschlossen hinter dem geplanten Zusammenschluss stehen. Wir sind überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt ist, und dass für beide Banken – wie es das Motto der Fusion sagt – zusammen mehr geht“, erklärten die „alten“ Vorstände Stefan Fross und Alexander Jall der VR-Bank Donau-Mindel sowie die „neuen“, Josef Negele und Matthias Vogel, im Anschluss an die fast vierstündige Versammlung. Mit einer aggregierten Bilanzsumme von über 2,3 Milliarden Euro, über 70.000 Kunden und über 41.000 Mitgliedern entsteht eine der größeren Volksbanken Raiffeisenbanken in Schwaben.

Neue Bank heißt künftig VR-Bank Donau-Mindel

Die neue Bank wird auch zukünftig unter dem Namen „VR-Bank Donau-Mindel eG“ firmieren. Vor der Abstimmung über die Fusion gaben die Vorstände Alexander Jall und Stefan Fross den Anwesenden einen Überblick über das abgelaufene Geschäftsjahr der VRBank Donau-Mindel. Beide zogen trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen ein positives Fazit. Dank der intensiven Betreuung der Mitglieder und Kunden konnte die starke Marktposition im Jahr 2022 weiter ausgebaut werden.

Die Kundeneinlagen kletterten mit einem Plus von 3,6 Prozent auf rund 1,467 Mrd. Euro und das Kreditgeschäft verzeichnete mit einem Plus von 12,1 Prozent auf 1,321 Mrd. Euro ein überdurchschnittliches Wachstum. Die Bilanzsumme stieg insgesamt um 3,2 Prozent auf erstmals über 1,9 Mrd. Euro. Die Herausforderungen infolge der Rahmenbedingungen mit Inflation, Krieg, Energiekrise, drohender Rezession und mit der Zinswende durch die Europäische Zentralbank führten zu einem mit knapp 1,4 Millionen Euro leicht niedrigeren Bilanzgewinn als im Vorjahr. Mit einem Gesamtbetriebsergebnis in Höhe von 1,11 Prozent in Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme liegt die VR-Bank Donau-Mindel im bayern- und deutschlandweiten Vergleich laut Pressemitteilung weit über dem Durchschnitt.

Die Vertreterversammlung beschloss in diesem Zuge eine Dividendenausschüttung von zwei Prozent auf die Geschäftsanteile der Mitglieder. Im Anschluss wurden zunächst die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder entlastet, bevor dann die turnusmäßigen Wahlen zum Aufsichtsrat stattfanden. Dabei wurden Mirjam Steiner und Kilian Biechele nach einer kurzen persönlichen Vorstellung mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt.

Aufsichtsrat besteht künftig aus zwölf Mitgliedern

Nach der Fusionsentscheidung selbst standen noch Wahlen zum Aufsichtsrat aus der Fusion und zum Wahlausschuss an. Der Aufsichtsrat der neuen Bank besteht damit nun künftig aus zwölf Mitgliedern. Die formale Entscheidung über die Fusion ist nun gefallen – bis beide Genossenschaftsinstitute eine Bank sind, dauert es allerdings noch bis zum 14. Oktober 2023. (AZ)