Landkreis Günzburg

vor 31 Min.

100 Flüchtlinge sollen in eine Containeranlage auf das Areal Pro ziehen

Blick in Richtung Areal Pro: Ganz am Rand des Industriegebietes auf Bubesheimer Flur soll bald eine Containeranlage für Flüchtlinge stehen.

Plus Geflüchtete, primär aus der Türkei, Afghanistan und Irak, sollen bald in Containern auf Bubesheimer Flur wohnen. Die Anlage reicht für nicht einmal einen Monat.

Von Sophia Huber

Als Wohngebiet ist das Areal Pro nicht bekannt, im Gegenteil. Im Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Fliegerhorst Leipheim sind auf rund 112 Hektar inzwischen mehr als 60 Unternehmen auf Leipheimer und Bubesheimer Flur angesiedelt. In Kürze sollen nahe der ehemaligen Rollbahn rund 100 Geflüchtete wohnen. Einen Hinweis darauf gibt es bereits: Am Rand des Industriegebiets wurden einige Container übergangsweise abgestellt.

Das Landratsamt Günzburg bestätigt auf Nachfrage, dass auf dem Areal Pro auf Bubesheimer Flur eine Anlage aus insgesamt 32 Wohncontainern (Zweier- und Vierercontainer) sowie insgesamt zehn Küchen- und Sanitärcontainern entstehen soll. Die Wohncontaineranlage sei dem Landratsamt zur Unterbringung von etwa 100 Flüchtlingen angeboten worden. Sie soll "wie eine reguläre Asylunterkunft eingerichtet sein und auch so genutzt werden", teilt Pressesprecherin Angela Brenner mit. "Nach derzeitigem Kenntnisstand ist im Moment noch das Baugenehmigungsverfahren zu der Anlage anhängig. Die angesprochenen Container wurden wohl nur zur Zwischenlagerung im Areal Pro abgestellt und befinden sich noch nicht an ihrem endgültigen Standort", schreibt Brenner weiter. Die Frage, wann die Anlage bezugsfertig ist, könne daher im Moment nicht beantwortet werden. Allerdings soll es bald so weit sein, denn: Der Landkreis benötige dringend mehr Platz für Flüchtlinge, die nicht freiwillig aufgenommen, sondern zugewiesen werden.

