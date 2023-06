104 junge Menschen im Kreis Günzburg haben Schule ohne Abschluss verlassen

Plus Das Problem der Bildungsungleichheit aufgrund der sozialen Herkunft besteht weiterhin. Welcher Schulabschluss im Landkreis am häufigsten das Rennen macht.

Zukunft gesichert oder Start ins Ungewisse? Wenn's darum geht, was die Kinder für Leben gelernt haben, dann stehen 416 jungen Menschen, die 2021 im Kreis Günzburg das Abitur geschafft haben, ganz sicher alle Türen offen. Anders sieht es für die 104 aus, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben. Zu wenig Bildung kann in eine Abwärtsspirale führen. Bundesweit trifft die Gefahr weniger Mädchen als Jungen. 2021 lag die Zahl der betroffenen Mädchen im Kreis Günzburg bei 48 (Vorjahr: 39). Bei den jungen Herren waren es 56 (Vorjahr: 65).

Eines ist klar, jeder der keinen Abschluss hat, ist einer zu viel. Und die Problemkarriere beginnt im Kindergarten: ''In dem Maße, in dem es nicht gelingt, die zum Teil schon im Kindergarten auftretenden Kompetenzunterschiede zu verringern, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit persistierender Bildungsbenachteiligung über den gesamten Lebensverlauf, mit entsprechenden Effekten für monetäre und nicht monetäre Erträge – etwa der Lebenszufriedenheit'', heißt es im Bildungsbericht 2022, der vor ein paar Wochen im Bundestag vorgestellt wurde. Bei dem die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Betroffenen angesichts dieses Bildungsdeutschs eher nicht verstehen, worum es geht.