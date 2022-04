13 Einsätze wegen des Sturms seit Donnerstagmittag im Kreis Günzburg

Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums gibt es 65 Einsätze wegen des Sturmtiefs "Nasim". Orkanböen richten einigen Schaden an. Auch am Freitag bleibt es windig.

Das aktuelle Sturmtief "Nasim", das in Bayern weht, hat im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West für einige Einsätze gesorgt. Die Anzahl der Einsätze lag rund ein Drittel über der eines durchschnittlichen Tages. Insgesamt verzeichnete die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums zwischen Donnerstag, 7. April, um 12 Uhr und Freitag, 8. April, um 8 Uhr 65 Einsätze, davon entfielen mehr als 45 auf den Bereich des Verkehrs. Hauptsächlich umgestürzte Bäume, auf die Fahrbahn ragendes Geäst und umgewehte Verkehrszeichen oder Bauzäune beschäftigten die Einsatzkräfte.

In Burgau ist wegen des Sturms ein Anhänger umgefallen

In wenigen Fällen waren Sturmböen die Ursache für Verkehrsunfälle. Es wurden unter anderem Anhänger an Fahrzeugen vom Sturm auf die Gegenfahrbahn gedrückt oder stürzten um, wodurch es zu Sachschäden kam, so in Burgau, im Bereich Buchloe und Opfenbach. Verletzte Personen wurden der Polizei bislang nicht mitgeteilt.



Die Einsätze verteilen sich wie folgt auf die Landkreise und kreisfreien Städte:

Landkreis Günzburg : 13

: 13 Landkreis Neu-Ulm : 12

: 12 Landkreis Unterallgäu : 19

: 19 Landkreis Ostallgäu : 5

: 5 Landkreis Oberallgäu : 4

: 4 Landkreis Lindau : 3

: 3 Stadt Memmingen : 7

: 7 Stadt Kaufbeuren : 1

Sturm-Einsätze: Schwerpunkt liebt im nördlichen Landkreis Günzburg

Damit liege ein deutlicher Schwerpunkt in den nördlichen Landkreisen des Schutzbereiches, zieht die Polizei Bilanz. Laut Deutschem Wetterdienst muss auch im Laufe des Freitags mit Sturmböen gerechnet werden. Insbesondere ist in höheren und besonders in exponierten Lagen mit schweren Böen zu rechnen. (AZ)