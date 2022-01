Kreis Günzburg investiert 170.000 Euro in Erweiterung der Sirenenwarnanlage

Plus Neue Feuerwehr-Fahrzeuge und ein Ausbau der Sirenenwarnanlage: Der Landkreis Günzburg gibt mehr als sechs Millionen Euro für öffentliche Sicherheit und Ordnung aus.

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung lässt sich der Landkreis Günzburg in diesem Jahr gut 6,4 Millionen Euro kosten. Im Kreisausschuss wurden auch die Haushaltsentwürfe 2022 für die Förderung von Wirtschaft und Tourismus sowie für den Bereich Bauen und Denkmalschutz gebilligt. Der Fachbereich „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ am Landratsamt beinhaltet im Wesentlichen den Zivil- und Katastrophenschutz sowie das Feuerwehrwesen. Hinzu kommen die sogenannten Ordnungsangelegenheiten – darunter die Kfz-Zulassungsstelle, das Melde- und Ausländerwesen, das Waffen- oder Jagdrecht sowie der Verbraucher- und Tierschutz. Als neues Aufgabenfeld kam die Bewältigung der Corona-Pandemie hinzu.