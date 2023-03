1744 Menschen sind im Landkreis Günzburg derzeit arbeitslos gemeldet

Die Arbeitslosenquote ist im Kreis Günzburg leicht gestiegen. Der Zuzug von ukrainischen Geflüchteten in der Region bildet sich kaum in den Arbeitslosenzahlen ab.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg ist im Februar nochmals leicht gestiegen, wie die Zahlen, die von der Agentur für Arbeit erhoben wurden, zeigen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,3 Prozent, im Januar lag sie bei 2,2 Prozent. Demnach sind im Kreis 1744 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 74 mehr als vor einem Monat, wie Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, berichtet.

„Insgesamt ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt stabil. Der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine bildet sich im Landkreis Günzburg – anders als in den anderen Landkreisen des Agenturbezirks – bisher kaum in den Arbeitslosenzahlen ab. So sind insgesamt 102 Arbeitslose mehr zu verzeichnen als vor einem Jahr“, erläutert der Agenturleiter.

Gute Chancen für die Integration ukrainischer Geflüchteter

Im Februar haben sich 574 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 238 aus einer Beschäftigung und 125 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 499 die Arbeitslosigkeit beenden, 165 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 101 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind auch in der Region viele Menschen angekommen. Der Gesetzgeber hat laut Arbeitsagentur die Grundlagen dafür geschaffen, den ukrainischen Geflüchteten einen sofortigen Arbeitsmarktzugang zu ermöglichen oder Leistungen vom Jobcenter zu beziehen. Im Februar waren 80 Arbeitslose beim Jobcenter Günzburg gemeldet.

Aktuell befinden sich noch viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Integrationskursen, um etwa Deutsch zu lernen. Einige haben gleich eine Arbeit gefunden. Das belegen die deutlich gestiegenen Beschäftigtenzahlen der Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. So waren zum Stichtag 30. Juni 2022 insgesamt 194 Ukrainer und Ukrainerinnen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Zum Vorjahresstichtag waren es nur 42 Personen. „Die Geflüchteten haben gute Voraussetzungen, um sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, da sie in der Regel ein hohes Qualifikationsniveau aufweisen. Aufgrund der hohen Arbeitskräftenachfrage stehen die Chancen sehr gut für diejenigen, die bleiben möchten, um sich hier eine dauerhafte Existenz aufzubauen“, bewertet Paul die Lage.

Lesen Sie dazu auch

Auch für Betriebe im Landkreis gibt es Unterstützungsmöglichkeiten

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im Februar weiter zugelegt, zeigt der Bericht: Von den Arbeitgebern wurden 396 neue Arbeitsstellen gemeldet, 37 mehr als im Januar und 28 mehr als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Günzburg derzeit 1529 freie Stellen gemeldet. Der Personalbedarf der Betriebe ist weiterhin auf hohem Niveau, aber die Arbeitgeber reagieren aufgrund der anhaltenden Krisensituation etwas zurückhaltender bei der Personalrekrutierung. So gibt es 31 Arbeitsangebote weniger als vor einem Monat und 86 weniger als vor einem Jahr.

Von den gemeldeten offenen Stellen waren über die Hälfte auf Facharbeiterniveau ausgeschrieben. Die Situation birgt Chancen für arbeitssuchende und arbeitslose Personen: Der Zeitpunkt sei günstig, eine Weiterbildung oder Umschulung ins Auge zu fassen. In vielen Fällen sei eine Förderung durch die Agentur für Arbeit möglich. Arbeitnehmer melden sich für eine Beratung online über www.arbeitsagentur.de oder über die Service-Rufnummer 0800/45555 00 an. Gleichzeitig gebe es auch Unterstützungsmöglichkeiten für Betriebe, die eigene Beschäftigte mit geringer oder nicht passender Qualifizierung weiterbilden und so ihren Fachkräftebedarf decken möchten. (AZ)