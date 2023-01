310 Personen im Landkreis Günzburg erhalten Sozialhilfe

Die Zahl der Empfänger, die Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen, sinkt in der Region. Der Großteil dieser Personen lebt in einem Alten- oder Pflegeheim.

Alles redet vom Bürgergeld, doch es gibt Menschen, die bekommen immer noch ''Sozialhilfe'', im Amtsdeutsch heißt die inzwischen ''Hilfe zum Lebensunterhalt'', abgekürzt ''HzL''. Diese Leistung des sozialen Netzes greift, wenn alle anderen Hilfsmöglichkeiten nicht funktionieren. Sie beinhaltet aber auch, dass Angehörige zur Zahlung herangezogen werden können. Zuletzt gab es bundesweit etwa 214.860 HzL-Empfangende. Gemessen an bundesweit circa 6,9 Millionen Menschen, die Mindestsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch bekommen, ist das eine zahlenmäßig kleine Gruppe. Im Kreis Günzburg sah die Entwicklung bis zum 31. Dezember 2021 so aus: Gegenüber dem Jahr 2020 mit 335 sank die gesamte Empfängerzahl um 25 Personen oder 7,5 Prozent auf 310. 2019 lag die Empfängerzahl bei 969 und weitere zwölf Monate zuvor bei 1022.

In der Regionaldatenbank Genesis liegen inzwischen die Zahlen zum Jahreswechsel 2021/22 vor. Aktuell sieht es in diesem Bereich wie folgt aus: In Bayern erhielten zum 31. Dezember 2021 insgesamt 26.365 Männer, Frauen und Kinder diese spezielle Unterstützung (Vorjahr: 26.820), bundesweit waren es 214.860 Empfänger (Vorjahr: 217.370). Diese Menschen hatten weder Anspruch auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) noch auf Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung. Anspruchsberechtigt sind unter anderem Bewohner in stationären Einrichtungen der Pflege, der Altenhilfe oder der Eingliederungshilfe für Behinderte, deren eigenes Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die Kosten der Unterkunft zu zahlen. Im Kreis Günzburg lebten 210 aller 310 HzL-Empfänger in einem Alten- oder Pflegeheim, also ein Anteil von rund 67,7 Prozent. (Vorjahr: 230 / 68,7 Prozent). Der Bundeswert 2021 lag bei 48,1 Prozent (2020: 44,9 Prozent).

Knapp die Hälfte der HzL-Empfänger im Kreis Günzburg ist weiblich

Bei den HzL-Empfängern im Kreis Günzburg waren zuletzt 40 Personen jünger als 18 Jahre. Weitere 160 waren im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren und 110 hatten den 65. Geburtstag bereits hinter sich. Insgesamt 25 ausländische Empfänger bezogen laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, ein Anteil von rund 8,1 Prozent (Bund: 11,5 Prozent). Nicht nach Pass, sondern nach Geschlechtern betrachtet, sagen die Zahlen, dass die Bedürftigkeit im Landkreis 145 Empfängerinnen betraf, das entspricht 46,8 Prozent der Gesamtzahl. Es bleibt allerdings eine gewollte Ungenauigkeit in der Statistik: Aus Datenschutzgründen werden die Zahlen jetzt jeweils auf die nächsten fünf oder zehn gerundet. (zds)