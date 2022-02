64-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt sich in Ichenhausen

Unaufmerksamkeit ist wohl die Ursache eines Zusammenpralls in der Rohrer Straße. Es bleibt nicht nur beim Sachschaden.

Die 64 Jahre alte Fahrerin eines Pedelecs war am Mittwochnachmittag auf der Rohrer Straße in Ichenhausen unterwegs. Dabei stieß sie aus Unaufmerksamkeit gegen einen am Straßenrand geparkten Kleintransporter. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, wie die Polizei angibt. (AZ)