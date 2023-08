Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

800.000 Kinderporno-Dateien verbreitet: Ex-Tierarzt rechtskräftig verurteilt

Plus Terabytes an Kinderpornos beschlagnahmt die Polizei 2021 in der Praxis eines Tierarztes aus dem Kreis Günzburg. Warum es bis zur Haftstrafe so lange dauerte.

Von Sophia Huber

Ein Rentner, der als Tierarzt im Landkreis Günzburg tätig war, hat zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 hunderttausende kinderpornografische Dateien im Internet geteilt. Diese Bilder und Videos konnten auf Plattformen im Darknet heruntergeladen werden. Jetzt muss er seine Haftstrafe absitzen. Warum es so lange gedauert hat, bis das Urteil rechtskräftig wurde.

Bereits im November 2019 war das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) auf drei kinderpornografische Plattformen im Darknet aufmerksam geworden – und begann zusammen mit dem Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch im Internet (ZKI) zu ermitteln. Unter den 30 Tatverdächtigen, die von den Ermittlern im In- und Ausland identifiziert worden sind, befanden sich mehrere Personen aus Bayern – auch der damals 64-jährige Tierarzt aus Schwaben. Der Mann aus dem Kreis Günzburg hatte auf der Plattform 800.000 kinderpornografische Dateien verbreitet. Im Zeitraum von Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 konnten sich die Nutzerinnen und Nutzer über insgesamt 35 Downloadlinks kinderpornografische Bild- und Videodateien herunterladen. Für diese Taten wurde er bereits vor dem Amtsgericht Memmingen zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Doch der Angeklagte und seine Verteidigerin wollten das Urteil nicht akzeptieren und hofften auf eine Bewährungsstrafe. Das Berufungsverfahren im Februar dieses Jahres vor dem Landgericht in Memmingen wurde ausgesetzt, Rechtsanwältin Renate Bens beantragte für ihren Mandanten ein ärztliches Gutachten. In der Verhandlung ging es um mindestens 150.000 Bilder und Videos, die Ermittlerinnen und Ermittler bei zwei Durchsuchungen gefunden haben. Auch die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg legte Berufung ein – für sie war das Strafmaß der Tat nicht angemessen.

