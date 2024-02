Abnehmen in der Fastenzeit fällt leichter mit regelmäßiger Bewegung

Sportlersalat

(für eine Person als Hauptmahlzeit):

100 g Fisch, bevorzugt Seefisch wie Kabeljau, Heilbutt oder Scholle

Zitronensaft zum Beträufeln

2 TL Öl

Salz, Pfeffer, Dill

3 EL Eissalat oder Radicchio

½ gelbe Paprikaschote

1 kleine Karotte

2 EL rote (Kidney-)Bohnen

Salatdressing:

1 EL Joghurt

Zitronensaft oder Balsamico-Essig

Salz, Pfeffer, Kräuter (nach Belieben)

Fisch säubern – säuern – salzen. In beschichteter Pfanne mit wenig Öl bei mittlerer Hitze braten. In der Zwischenzeit Salat, Paprika und Karotte vorbereiten und kleinschneiden, Bohnen dazugeben. Mit dem Dressing vermischen und anrichten. Den durchgegarten Fisch würzen, in kleine Stücke teilen und zum Salat geben.