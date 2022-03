Achim Fißl fordert von Gerd Mannes den Austritt aus der AfD

Einen Parteiaustritt fordert der SPD-Kreisvorsitzende Achim Fißl nun vom Landtagsabgeordneten Gerd Mannes und allen AfD-Kreistagsmitgliedern im Kreis Günzburg.

In einer Pressemitteilung, die der SPD-Kreisverbandsvorsitzende Achim Fißl am Donnerstag veröffentlicht hat, fordert er den Landtagsabgeordneten der AfD, Gerd Mannes aus dem Leipheimer Stadtteil Riedheim, zum sofortigen Austritt aus der Partei auf. Das alleine reicht Fißl nicht: Auch die weiteren vier Kreistagsmitglieder sollen ihr Parteibuch hinwerfen.

Fißl nimmt den Austritt der beiden Landtagsabgeordneten Markus Bayerbach aus Augsburg und des Co-Fraktionsvorsitzenden Christian Klingen aus Unterfranken zum Anlass, diesen Schritt auch Gerd Mannes ans Herz zu legen, weil die Partei immer noch mehr ins Rechtsextreme abgleite. „Höchste Zeit, Herr Mannes, dass auch Sie aus der AfD austreten“ stellt der SPD-Kreisverband Günzburg in der Presseerklärung fest. Ansonsten müsse auch die und der Letzte erkennen, dass der Leipheimer Landtagsabgeordnete und hochrangige AfD-Funktionär kein Problem habe, rechtsextreme Politik mitzutragen, äußerte sich Achim Fißl im Anschluss an die Kreisvorstandssitzung seiner Partei in Niederraunau.

Gerd Mannes aus dem Leipheimer Stadtteil Riedheim ist Landtagsabgeordneter der AfD. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Alle AfD-Mitglieder im Günzburger Kreistag sollen austreten, fordert Fißl

Wenn Gerd Mannes jetzt immer noch nicht aus der AfD austrete, reiße er sich seine bürgerlich-konservative Maske, hinter der er sich so gerne tarne, endgültig selbst vom Gesicht. Der SPD-Kreisvorstand Günzburg fordert auch die anderen Mitglieder der AfD-Kreistagsfraktion auf, aus der rechtskonservativen Partei auszutreten. Gemeint sind damit Michael Gleich aus Burtenbach, Maximilian Gumpp aus Krumbach, Friedrich Holzwarth jun. aus Leipheim und Walter Metzinger aus Ichenhausen.

An alle fünf Mandatsträger gewandt sagte Achim Fißl abschließend: "Falls Sie das nicht tun, brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn man Sie als das bezeichnet, was sie dann sind: rechtsextrem und rassistisch."

