Achim Fißl will für den Landkreis Günzburg in den Landtag

Plus Der SPD-Kreisvorsitzende Fißl aus Krumbach stellt sich nicht zum ersten Mal zur Landtagswahl. Für den Bezirkstag tritt Luise Bader aus Offingen an. Welche Ziele sie haben.

Jetzt steht fest, wer für die Sozialdemokraten im Herbst 2023 in der Landtags- und Bezirkstagswahl antritt. Kandidat für den Landtag ist der Krumbacher Achim Fißl, Kandidatin für den Bezirkstag ist die Offingerin Luise Bader. Beide erhielten mit einstimmigem Votum der 24 stimmberechtigten Delegierten im Hotel zur Post in Leipheim den größtmöglichen Rückhalt der Genossinnen und Genossen aus dem Landkreis.