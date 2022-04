Tausende Euro über Messengerdienst erbeutet: Polizei warnt vor Betrügern

Betrügern ist es gelungen, über Nachrichten in Messengerdiensten an Geld von Personen in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm zu kommen. Die Polizei warnt.

Drei vollendete Betrugsfälle beschäftigen die Polizeidienststellen derzeit in den zwei Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg. Mehrere Personen erhielten am Dienstag und Mittwoch in der Region Günzburg Nachrichten über einen bekannten Messengerdienst.

Die Täter gaben sich als Verwandte aus, die eine neue Mobilfunknummer hätten. Deshalb seien sie auch nicht gleich an der Mobilfunknummer zu erkennen. Die Betrüger wollten, dass ihnen Geld für die Bezahlung einer angeblichen Reparaturrechnung überwiesen wird. In einem Fall gelang es den Tätern, dass ihr Opfer einen Geldbetrag in Höhe einer vierstelligen Summe überwies. In den anderen Fällen erkannten die Geschädigten jeweils den Betrugsversuch und es kam zu keinen Geldüberweisungen.

Betrug über Messenger: Mann aus Pfaffenhofen durchschaut den Trick

Eine 67 Jahre alte Frau aus Weißenhorn las am vergangenen Samstag gegen 17.25 Uhr eine über einen Messengerdienst verbreitete Nachricht auf ihrem Handy. In dem Text wurde die Notlage eines Kindes vorgetäuscht. Die Frau tätigte auf Anweisung des Unbekannten zwei Überweisungen, eine in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe und die andere in Höhe von knapp 3200 Euro. Die zweite Überweisung konnte von der Bank glücklicherweise noch zurückgebucht werden, so die Polizei.

Beim zweiten Fall aus dem Landkreis Neu-Ulm erhielt ein 60-jähriger Mann eine Textnachricht, bei der angegeben wurde, dass sie von einem seiner Söhne stamme. Wegen eines Anbieterwechsels hätte sich die Telefonnummer geändert. Der Mann wurde aufgefordert, die angezeigte Nummer zu speichern und die alte Nummer zu löschen, was er auch tat. In der Folge täuschte der unbekannte Täter eine Notlage des Sohnes vor und forderte den 60-Jährigen auf, eine hohe dreistellige Summe an eine angegebene Kontonummer zu überweisen. Der Geschädigte folgte der Anweisung und durchschaute die Betrugsmasche erst am nächsten Tag, als der Täter erneut versuchte, ihn zu einer Überweisung zu bewegen.

Achtung, Betrüger: Die Polizei gibt Tipps

Die Polizei listet vier Fragen auf, die sich Angerufene oder in diesen Fällen Angeschriebenen stellen sollten:

Lesen Sie dazu auch

Ist das ein neuer unbekannter Kontakt?

Gibt sich der Textschreiber oder die Textschreiberin als Angehöriger/Angehörige aus?

Wird Geld gefordert?

Kann der Urheber/die Urheberin der Nachricht nicht zurückgerufen und kann auch keine Sprachnachricht gesendet werden?

Lauten die Antworten „Ja“, warnt die Polizei, sei Vorsicht geboten. "Nicht antworten und kein Geld überweisen!", lautet der Tipp des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, das feststellt: "Regelrecht explosionsartig verbreitet sich die neue Variante des Enkeltrickbetruges". Alleine binnen einer Woche verzeichnete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West neun Fälle (mit den aktuell genannten). Dabei entstand binnen Wochenfrist ein Schaden von weit mehr als 10.000 Euro. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 registrierte das Präsidium eine Schadenssumme von 14.500 Euro mit dieser Art des Betrugs. (AZ)