AfD-Politiker Gerd Mannes reagiert auf Austritts-Forderung der SPD

Plus SPD-Kreisvorsitzender Achim Fißl forderte AfD-Landtagsabgeordneten Gerd Mannes zum Parteiaustritt auf. Mannes zieht die gelbe Karte und nimmt seine Kreistagskollegen in Schutz.

Im bayerischen Landtag erlebt die AfD-Fraktion derzeit einen regelrechten Aderlass. Mehr als ein Viertel der rechtskonservativen Abgeordneten haben ihr Amt niedergelegt oder sind sogar aus der Partei ausgetreten - 16 von einst 22 sind es noch. Einer von ihnen ist Gerd Mannes aus dem Leipheimer Stadtteil Riedheim. Der AfD-Bezirksvorsitzende wird dem gemäßigten Lager der Partei zugeordnet. Er zeigte sich nach den jüngsten Austritten von Markus Bayerbach aus Augsburg und dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Christian Klingen aus Unterfranken "überrascht und enttäuscht".