AfD und Grüne lehnen Natur- und Umweltschutz-Haushalt des Kreises Günzburg ab

Plus Die AfD lehnt den Einzelhaushalt „Natur- und Umweltschutz“ des Kreises Günzburg ab, weil er zu weit gehe. Die Grünen sagen Nein, weil er nicht weit genug gehe.

Unterschiedliche Ansichten können durchaus zum gleichen Ergebnis führen. So zu erleben bei der gemeinsamen Sitzung von Umwelt- und Kreisausschuss. Die Kreisräte der AfD lehnten den Einzelhaushalt „Natur- und Umweltschutz“ ab, weil ihnen einige Punkte finanziell und inhaltlich zu weit gingen. Die Grünen wiederum sagten Nein, weil ihnen das Maßnahmenpaket nicht weit genug ging. Mit den Stimmen der übrigen Fraktionen wurde der Haushaltsposten mehrheitlich gebilligt.