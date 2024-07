Aktion Gelbes Band: Diese Kommunen im Kreis Günzburg machen mit

Jedes Jahr verkommen viele Kilogramm Obst auf privaten und öffentlichen Flächen und müssen unter Umständen noch dazu aufwendig entsorgt werden. Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege möchte wieder zusammen mit dem Landkreis Günzburg einen Beitrag dazu leisten, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Deshalb wird auch dieses Jahr das Ernteprojekt „Gelbes Band“ weitergeführt. Ein Projekt, das bereits auch in anderen Landkreisen erfolgreich umgesetzt

worden ist. Die Aktion ist Teil der bundesweiten Initiative gegen Lebensmittelverschwendung "Zu gut für die Tonne".



Und so funktioniert die Aktion: Eigentümer können ihre Bäume mit einem gelben Band markieren und so der Allgemeinheit zum Abernten zur Verfügung stellen. Ist ein Baum mit einem solchen Band markiert, darf gratis geerntet werden. Selbstverständlich ist jeder, der sich kostenloses Obst holt, verpflichtet, mit dem Baum pfleglich umzugehen. Die Ausgabe der gelben Bänder wird von der jeweiligen, teilnehmenden Kommune organisiert. Dieses Jahr sind im Landkreis Günzburg die Städte Günzburg, Krumbach und Burgau, der Markt Jettingen-Scheppach, die Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen und Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen mit dabei.

Im August startet die Aktion Gelbes Band im Kreis Günzburg

Alleine im Stadtgebiet Günzburg waren im vergangenen Jahr mehr als 50 Apfelbäume, einige Birnen- und auch Walnussbäume auf Flächen der Stadt, des Bezirks Schwaben und des Staatlichen Bauamtes mit dem „Gelben Band“ gekennzeichnet. Los geht es, wenn die Erntezeit der Frühäpfel beginnt, also voraussichtlich Mitte oder Ende August. (AZ)