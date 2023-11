Am Samstag passierten vier Wildunfälle im Landkreis Günzburg

Drei Rehe und ein Dachs hatten sich einen schlechten Zeitpunkt für die Straßenüberquerung ausgesucht. Das wurde ihnen und vier Verkehrsteilnehmern zum Verhängnis.

Am Samstag kam es im Bereich der Polizeiinspektion Burgau zu drei Wildunfällen, auch die Günzburger Polizei musste einen Fall bearbeiten. Am Samstagnachmittag fuhr ein Mann mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2023 von Rieden kommend in Richtung Oxenbronn, als auch vor ihm ein Reh die Fahrbahn überquerte. Er konnte auch nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier. Es wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. Gegen 18 Uhr kollidierte eine 47-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Waldheim und Ried mit einem Reh. Das Tier wurde dabei getötet. Am Fahrzeug der Frau entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Kurz vor Mitternacht ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Ettenbeuren und Kleinbeuren ein weiterer Wildunfall, diesmal mit einem Dachs. Der 28-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. 15 Minuten später kam es auf der Staatsstraße zwischen Offingen und Günzburg zu einem weiteren Wildunfall. Ein in diesem Fall 18-jähriger Fahrer stieß mit einem Reh zusammen. Das hat den Unfall nicht überlebt und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei warnt zu dieser Jahreszeit vor regem Wildwechsel und bittet Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, besonders aufmerksam zu fahren. (AZ)