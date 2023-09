Am "Tag der Ausbildung" schauen Schüler hinter die Kulissen der Betriebe

Zum zweiten Mal haben Jugendliche im Landkreis Günzburg die Chance, spannende Einblicke in viele Firmen und Berufe zu bekommen. Was die Veranstalter geändert haben.

Die Premiere im vergangenen Jahr war ein so großer Erfolg, dass die Regionalmarketing Günzburg heuer zum zweiten Mal einen Tag der Ausbildung veranstaltet. Nachdem der Rücklauf laut RGM-Geschäftsführer Axel Egermann "überwältigend" gewesen war, sollen diesmal noch mehr Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse am schulfreien Buß- und Bettag (22. November) die Chance bekommen, landkreisweit hautnah Einblicke in Betriebe und Berufe zu gewinnen. 630 Plätze und damit deutlich mehr als im vergangenen Jahr sind zu vergeben. In diesen Tagen werden die Flyer an den Schulen verteilt, eine Anmeldung ist ab 1. Oktober möglich.

Mit einer so gewaltigen Rücklaufquote hatten die Veranstalter im vergangenen Jahr nicht gerechnet. Die Teilnehmerplätze seien innerhalb kürzester Zeit vergeben gewesen, sie seien regelrecht überrannt worden, berichtet Axel Egermann. Ulrike Ufken, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Günzburg/ Neu-Ulm, die erneut als Projektpartner auftritt, weiß auch, warum der Ansturm groß war: "Dieser Tag ist sehr wertvoll für alle. Es ist keine Messe, wo man von Stand zu Stand läuft und sich eine Broschüre abholt. " Oliver Stipar, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben, ergänzt: "Ein Tag der Ausbildung passt in die Zeit. Es geht nicht nur um Theorie, sondern um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Es ist ein Spiegel der regionalen Wirtschaft zum Anfassen."

83 Ausbildungsbetriebe im Landkreis Günzburg sind dabei

Damit heuer ja keiner der interessierten Jugendlichen leer ausgeht, hat Projektleiterin Dagmar Derck zusammen mit ihrer Kollegin Margot Deminger am Konzept gefeilt und einiges verändert. Zwar sind heuer etwas weniger Ausbildungsbetriebe mit von der Partie, insgesamt 83. Dafür haben die Teilnehmer die Möglichkeit, auf noch mehr Bustouren als im vergangenen Jahr aufzuspringen. Mit 31 verschiedenen Routen sei die Grenze des Machbaren erreicht. Die Touren sind diesmal kategorisiert nach beruflichen Schwerpunkten, tragen Namen wie "hot wheels, schweiß'n und frische Luft" oder "Kasse, kaufen und Karton".

Dass auf einer Route ausschließlich Gastronomiebetriebe oder Banken angesteuert werden, darauf verzichte man heuer. "Wir haben lieber eine stärkere Mischung, damit die Schülerinnen und Schüler mehr sehen", begründet es Dagmar Derck. Das Angebot ist vielfältig, 113 verschiedene Berufe vom Anlagenmechaniker bis zum Zerspanungsmechaniker sowie 30 Duale Studiengänge werden vorgestellt. Dass auch die Arbeitsagentur ein solches anbiete, sei vielen gar nicht bewusst, sagt deren Geschäftsführer Norbert Gehring. Ungewöhnliches und Neues zu erfahren, sich zu orientieren, dafür sei dieser Tag der Ausbildung perfekt.

Startpunkt für alle 31 Bustouren ist in Ichenhausen

Startpunkt für sämtliche Touren, die die Schülerinnen und Schüler zu drei oder vier Ausbildungsbetrieben bringt, ist diesmal nicht in Günzburg, sondern mit Ichenhausen an einem zentralen Punkt im Landkreis. Direkt vor dem Maschinenring geht es los, Harald Plersch freut sich darauf, ein zweites Mal sein Unternehmen für die Jugendlichen zu öffnen. Seine Erwartungen im vergangenen Jahr seien mehr als erfüllt worden, er habe in der Folge mehrere Praktikanten aufgenommen. Nicht nur Betriebe sind erneut mit von der Partie, auch Jugendliche nutzen ihre zweite Chance. Raul Milea von der Mittelschule Günzburg schwärmt vom vergangenen Jahr, auch wenn er nicht seine Wunschtour ergattern konnte. Er versucht sein Glück wieder, die Polizeiinspektion ist sein Traumziel.

Details zu den Touren, Berufen und Betrieben gibt es auf der Internetseite www.TagderAusbildung.com. Eine Anmeldung ist ab 1. Oktober möglich.