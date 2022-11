Amalie Horst feierte ihren 105. Geburtstag

Erst mit 103 Jahren ist Amalie Horst ins Wahl-Lindersche Altenheim Günzburg gezogen. Jetzt hat sie dort ihren 105. Geburtstag gefeiert.

Ein ganz besonderes Fest hat die am 25. November 1917 in Düsseldorf geborene Amalie Horst im Wahl-Linderschen Altenheim in Günzburg gefeiert: 105 Jahre alt ist die Seniorin geworden. Im Namen der Einrichtungsleiterin Eva Schmied gratuliert Werkleiter Max Mayer der Jubilarin bei einer Feier ganz herzlich im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Wahl-Linderschen Altenheim. Es sei etwas ganz Besonderes, jemanden kennenzulernen, der schon so viel erlebt hat, sagte er.

Amalie Horst feiert mit ihrer Familie in Günzburg Geburtstag

Familie und Verwandte von Amalie Horst sind bis vom Saarland nach Günzburg ins Wahl-Lindersche Altenheim gereist, um gemeinsam die Seniorin und ihren außergewöhnlichen Geburtstag zu feiern. Bei der Feier - wie auch in ihrem langen Leben - machte die Jubilarin nicht viel Aufhebens um ihre Person. Aufgewachsen ist sie zusammen mit ihrer Schwester im Herzen von Düsseldorf im Stadtteil Oberbilk. Ihr Vater führte einen Dachdeckerbetrieb und war Holländer, starb aber früh, so dass ihre Mutter die Mädchen allein durchbringen musste.

Amalie Horsts Sohn sprach in seiner Glückwunschrede über das biblische Alter, welches seine Mutter erreicht hat. An ihrem 104. Geburtstag fragte er sie: „Was machen wir denn jetzt Mutter“, da antwortete die lebenslustige Frau: „Ja, wir machen die 105 noch voll!“ Und Amalie Horst hat auch im hohen Alter noch ein weiteres Ziel: Sie will auch ihren 106. Geburtstag noch erleben. (AZ)