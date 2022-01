Angeklagtem droht wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes längere Haft

Plus Ein 25-Jähriger räumt zum Prozessauftakt schwere Übergriffe auf seine Halbschwester ein, bestreitet aber eine Vergewaltigung. Warum eine Verständigung unter den Beteiligten nicht zustande kommt.

Mit einem längeren Aufenthalt im Gefängnis muss ein 25-Jähriger aus dem südlichen Landkreis rechnen, der sich vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Memmingen verantworten muss. Der junge Mann, der bereits seit neun Monaten in Untersuchungshaft sitzt, soll seine minderjährige Halbschwester mehrfach sexuell missbraucht und in einem Fall auch vergewaltigt haben, wirft ihm nun die Staatsanwaltschaft vor.