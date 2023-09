Anker-Dependance für Asylbewerber in Günzburg in Betrieb genommen

Die Regierung von Schwaben hat seit 1. September die Unterkunft-Dependance in Günzburg in Betrieb genommen. Die Kapazität wird schon bald ausgelastet sein.

Es war keine große Überraschung, dass der Günzburger Bauausschuss bereits im Februar 2023 den Weg für das Ankerzentrum auf dem Areal in der Maria-Merian-Straße in Günzburg ebnete. Schließlich waren sich die Stadt Günzburg mit der Regierung von Schwaben und dem Landkreis Günzburg darüber einig, dass es auf dem Gelände noch geeignete Gebäude gibt, um Asylbewerber aufzunehmen. Der Bauausschuss stimmt daher einer Nutzungsänderung der ehemaligen Kaserne für mehrere Jahre zu. Das Gebäude war schon einmal eine Erstaufnahmeeinrichtung. Nun hat die Regierung von Schwaben zum 1. September 2023 die neue Anker-Dependance auf dem Gelände in Betrieb genommen.

Das Gebäude auf Areal bietet in den 27 Zimmern im ersten und zweiten Obergeschoss Platz für rund 200 Personen. Bei dem Objekt handelt es sich um ein ehemaliges Kasernengebäude der Prinz-Eugen-Kaserne in Günzburg, das bereits vom Landratsamt Günzburg als Notunterkunft genutzt und in den vergangenen Wochen für die Nutzung als Anker-Dependance hergerichtet wurde. Wie der stellvertretende Pressesprecher der Regierung von Schwaben, Philipp Höß mitteilte, sei der Anker Schwaben derzeit zuständig für die Aufnahme von Schutzsuchenden aus dem Irak, Afghanistan, Gambia, Ukraine und der Türkei.

46 Asylbewerber machen im Günzburger Dependance den Anfang

Zum Anker Schwaben gehören mehrere Dependancen an verschiedenen Standorten in Schwaben. Neben dem Gebäude auf dem Kasernen-Gelände in Günzburg zählen dazu Einrichtungen in Augsburg, Mering, Neu-Ulm und künftig und bereits geplant auch eine Zweigstelle in Kempten. Asylbewerber, die im Behördenzentrum in Augsburg ankommen, werden von dort auf die Dependancen weiterverteilt. Das Ankerzentrum in Augsburg sei bereits voll ausgelastet, teilt Höß mit. "Die Weiterverteilung ist ein dynamischer Prozess", sagt er. Deshalb seien genaue Zahlen von Asylbewerbern immer nur in Form einer Momentaufnahme möglich. Mit Stand 5. September seien derzeit 49 Asylbewerber in der Anker-Dependance Günzburg untergebracht. Davon stammen 26 Personen aus der Türkei, 14 aus Afghanistan und neun weitere aus dem Irak.

50 weitere Personen folgen in dieser Woche

Aufgrund des derzeit sehr hohen Zustroms an Asylbewerbern im Anker Schwaben ist es sehr wahrscheinlich, so der stellvertretende Pressesprecher, dass die Kapazität der Anker-Dependance Günzburg in den nächsten Wochen voll ausgeschöpft werde. Diese Woche erfolge in Günzburg bereits eine erneute Belegung mit weiteren 50 Personen. In Abhängigkeit von der Auslastung in den Einrichtungen im Anker Schwaben erfolgt möglichst eine gleichmäßige Verteilung der Asylbewerber auf die einzelnen Anker-Dependancen, so Höß.

Vor Ort präsent sind die Betriebsleitung, mehrere Verwaltungsangestellte und ein Hausmeister. Daneben ist ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr vor Ort. Für die soziale Betreuung und als Ansprechpartner bei allen kleinen Problemen des Alltags sind auch Mitarbeiter eines externen Dienstleisters im Einsatz. Um den Aufbau von Kontakten zu Ehrenamtlichen und Angeboten zur Integration in das soziale Umfeld wird sich außerdem ein von der Regierung bestellter Ehrenamtskoordinator kümmern. Die Versorgung der Bewohner mit Lebensmitteln ist einem Dienstleister übertragen. (rag, AZ)