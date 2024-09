Antikriegstag: Der DGB erinnert an 1939

Mit einem Aufruf wendet sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Kreis Günzburg anlässlich des Antikriegstags an die Bevölkerung des Landkreises. Darin heißt es: „Am 1. September begehen der DGB und seine Gewerkschaften, zusammen mit der Friedensbewegung und anderen Organisationen, jährlich den Antikriegstag. Er soll daran erinnern, dass Deutschland am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg begonnen und damit unfassbares Leid für viele Menschen zu verantworten hat.“ Das Motto des Antikriegstags laute deshalb: „Nie wieder Krieg. Nie wieder Faschismus“.

Ein Motto, das am 1. September 2024 angesichts der weltpolitischen Lage naiv und unerreichbar erscheine. Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und der grausame Terrorangriff der Hamas auf Israel, „den Israel mit ebenfalls grausamen militärischen Methoden beantwortet“, seien dabei nur „die sichtbare Spitze eines weltweiten Kriegs-Eisberges“. Die Zahl der einsatzbereiten Atomwaffen steige und die Rüstungsausgaben würden in unermessliche Höhen wachsen.

Da dränge sich die Frage auf, kann diese Entwicklung überhaupt noch gestoppt werden und kann ein Bürger aus dem Landkreis auch nur das Geringste tun, um zu einem solchen Stopp beizutragen? Der DGB-Kreis zitiert dazu in seinem Aufruf als Antwort ein afrikanisches Sprichwort, in dem es heißt: „Wenn viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie die Welt verändern“. (AZ)