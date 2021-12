Landkreis Günzburg

vor 33 Min.

Anzeigen nach Corona-Demos in Günzburg: Das sagt die Organisatorin

In Günzburg wird am Wätteplatz gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Plus Die Organisatorin der Günzburger Corona-Demos sieht die Teilnehmer der Kundgebungen Anfeindungen durch Passanten ausgesetzt. Dabei stehe man für den Erhalt der Grundrechte auf.

Von Christian Kirstges

Nachdem die Polizei Anzeige gegen Teilnehmer von Corona-Demos in Günzburg erstattet hat, wollte unsere Redaktion auch die Organisatorin der Kundgebungen, Andrea Zellermayer, zu Wort kommen lassen. Zunächst war sie nicht zu erreichen, inzwischen ist dies unter einer anderen Rufnummer aber gelungen. Sie sagt, dass die Polizei gemacht habe, was man ihr vorgegeben habe. Leute hätten sich beschwert, also hätten die Beamten ihre Arbeit getan. Zellermayer betont, dass die Demonstrationen angemeldet seien und man dafür aufstehe, dass die Grundrechte erhalten blieben. Und das schon seit über einem Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen