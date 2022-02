Landkreis Günzburg

Apotheken-Sprecherin aus Günzburg bietet "Impfstoff-Ausleitung" an

Diese Flyer zur "Impfstoff-Ausleitung" und "Spagyrik-Therapie" liegen in der Bahnhofapotheke in Günzburg aus.

Plus Individuelle Mischungen sollen laut der Apothekerin körperfremde Stoffe nach der Corona-Impfung ausleiten. Unter Impfgegnern wird der Flyer geteilt. Was steckt dahinter?

Von Sophia Huber

Eine Frau mittleren Alters betritt die Bahnhofapotheke in Günzburg. Eigentlich wegen eines anderen Anliegens, aber dann sieht sie einen Flyer, der neben der Kasse liegt. "Das ist ja interessant", sagt sie und blättert darin. "CORONA-Virus COVID-19 Impfstoff-Ausleitung" steht in roter Schrift auf der Vorderseite der Broschüre. Im Hintergrund ein Bild einer Spritze am Arm und das Symbol eines Virus in grellem Grün. Lisbeth Mack heißt die Inhaberin der Bahnhofapotheke in Günzburg und die Heilpraktikerin, die diesen Flyer ausgelegt hat. Gleichzeitig ist Mack Sprecherin für die Apotheken im Landkreis Günzburg. Was verbirgt sich hinter ihrem Angebot der "Impfstoff-Ausleitung"?

