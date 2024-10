Arbeitslosenquote im Kreis Günzburg sinkt im Oktober leicht

Die Arbeitslosenquote Landkreis Günzburg liegt im Oktober bei 2,4 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte niedriger als im September. Das geht aus dem Monatsbericht der Agentur für Arbeit Donauwörth hervor. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 2,1 Prozent. Im Oktober waren 1845 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind im Vergleich zum Vormonat 44 oder 2,3 Prozent weniger, aber 247 oder 17,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

„Im deutschlandweiten Vergleich belegen wir seit längerer Zeit der Spitzenplatz mit der niedrigsten Arbeitslosenquote im Agenturbezirk, was sehr erfreulich ist. Dennoch spüren auch wir auf unserem regionalen Arbeitsmarkt die Auswirkungen der schwachen Konjunktur und der Transformationsprozesse, die insbesondere in der Metall- und Elektroindustrie, im Fahrzeugbau und der Zulieferindustrie stattfinden“, informiert Norbert Gehring, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth, zur aktuellen Entwicklung.

Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen sinkt um 8,7 Prozent

Die Aufnahme einer Beschäftigung, der Start in eine Ausbildung und der Semesterbeginn für die Studierenden ließen im Oktober die Arbeitslosigkeit der jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren nochmals etwas sinken, heißt es in dem Monatsbericht. Aktuell verzeichnet der Landkreis 207 Jugendliche ohne Arbeit – das sind 8,4 Prozent weniger als vor einem Monat.

Im Oktober haben laut der Arbeitsagentur 188 Personen eine Aus- oder Weiterbildung beginnen können. „Nicht nur für Arbeitslose, sondern auch für Beschäftigte und Berufsrückkehrende sind Qualifizierung und die Anpassung der beruflichen Kenntnisse ein wichtiges Thema, denn die Anforderungen in den Berufen verändern sich stetig und mit jeder Fortbildung erhöhen sich die Chancen auf ein dauerhaftes und stabiles Erwerbsleben erheblich“, sagt Gehring.

Trotz stabiler Arbeitslosenquote: Arbeitsmarkt ist ständig in Bewegung

Auch wenn sich die Arbeitslosenquote nicht oder nicht stark verändert, ist der Arbeitsmarkt dennoch ständig in Bewegung. So meldeten sich im Oktober 614 Menschen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 251 aus einer Erwerbstätigkeit und 141 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Im Gegenzug konnten 659 Personen die Beschäftigungslosigkeit beenden. Davon nahmen 233 eine Erwerbstätigkeit auf und 188 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Von den derzeit insgesamt 1845 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1124 (minus 58 im Vergleich zum Vormonat, plus 222 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 721 (plus 14 im Vergleich zum Vormonat, plus 52 im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter Günzburg registriert.

Von den Arbeitgebern wurden 201 neue Arbeitsstellen gemeldet, 64 weniger als im September und 12 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur befinden sich im Landkreis Günzburg derzeit 1127 freie Stellen. Bei rund 83 Prozent davon liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur rund 47 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. (AZ)