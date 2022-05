Arbeitslosenquote im Landkreis Günzburg sinkt deutlich

Der Arbeitsmarkt im Kreis Günzburg hat sich nach der zweijährigen Corona-Krise wieder stabilisiert. Doch der Ukraine-Krieg wird nicht ohne Folgen bleiben.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg ist im April deutlich gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt 1,7 Prozent, im März lag sie bei zwei Prozent und vor einem Jahr bei 2,7 Prozent. Derzeit sind 1258 Menschen ohne Arbeit gemeldet, 253 weniger als vor einem Monat und 743 weniger als vor einem Jahr. Ausschlaggebend für den Rückgang ist der Saisonstart bei Legoland, in dem viele Beschäftigte ihre Arbeit wiederaufgenommen haben, teilt die Agentur für Arbeit Donauwörth mit.

Im April haben sich 424 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 171 aus einer Beschäftigung und 82 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 680 die Arbeitslosigkeit beenden, 325 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 115 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

„Insgesamt hat sich der Arbeitsmarkt in unserer Region nach der Corona-Krise wieder gut stabilisiert. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind zum jetzigen Zeitpunkt im Hinblick auf die Arbeitsmarktzahlen noch nicht erkennbar, jedoch zeichnen sich dämpfende Effekte ab. Wirtschaftliche Belastungen durch zurückgehende Exporte, Lieferkettenstörungen und Energiepreiserhöhungen bereiten vielen Unternehmen und auch Privatpersonen zunehmend Probleme“, berichtet Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Künftig sichern die Jobcenter den Lebensunterhalt ukrainischer Flüchtlinge

Viele ukrainische Flüchtlinge sind inzwischen im Landkreis Günzburg angekommen. Bisher erfolgte deren „Versorgung“ kommunal und die Geldleistungen wurden auf Basis des Asylbewerberleistungsrechts von den Landkreisen ausgezahlt. Zum 1. Juni sei nun ein „Systemwechsel“ geplant. Auch wenn das Gesetz erst beschlossen werden müsse, bestehe der klare politische Wille, dass künftig die Jobcenter sowohl den Lebensunterhalt sichern, als auch die Integration in Arbeit und Ausbildung begleiten. Aktuell sei davon auszugehen, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um etwa 30 bis 50 Prozent steigen werde.

„Für die Jobcenter ist das angesichts der sehr kurzen Vorlaufzeit eine Mammutaufgabe. Seit Mitte April wird in enger Abstimmung zwischen Jobcenter, Arbeitsagentur, Landratsamt und Netzwerkpartnern mit Hochdruck daran gearbeitet, eine möglichst reibungslose Umstellung und die rechtzeitige Auszahlung der Leistungen aus der Grundsicherung zum 1. Juni zu bewerkstelligen“ so Möritz.

Firmen im Kreis Günzburg nehmen weiterhin Kurzarbeitergeld in Anspruch

Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen laut Agentur für Arbeit verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lasse sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist im vergangenen Monat deutlich zurückgegangen. Bis zum 27. April gingen keine neuen Anzeigen ein.

Unsicherheitsfaktoren seien weiterhin der Covid-Ausbruch in China und der Ukrainekrieg. Beides könne negative Auswirkungen auf Lieferketten mit sich bringen, in der Folge könnten auch wirtschaftliche Engpässe in den regionalen Unternehmen auftreten, führt der stellvertretende Agenturleiter zur aktuellen Situation aus.

272 neue Arbeitsstellen im Landkreis Günzburg

Im April wurden 272 neue Arbeitsstellen gemeldet, 31 weniger als im März und 13 mehr als vor einem Jahr. Insgesamt befinden sich im Stellenpool 1586 Arbeitsstellen, 73 weniger als vor einem Monat und 455 mehr als im Vorjahr. Bei gut 79 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur rund 48 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

„Erfreulich ist, dass sich die Arbeitskräftenachfrage nach der Pandemie wieder stabilisiert hat. Leider können wir den Unternehmen oftmals die benötigte Arbeitskraft nicht anbieten und die Stellen bleiben länger vakant. Wir wollen deshalb gemeinsam mit den Arbeitgebern die Qualifizierung der bereits Beschäftigten ausbauen. Dieser Weg ist neben der Fachkräftemigration eine Erfolg versprechende Säule der Fachkräftesicherung“, wirbt Möritz.

Für 1.215 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 106 in Teilzeit gesucht. Personal wird besonders in den Bereichen Lager, Metallbearbeitung, Schweißtechnik, Maschinenbau, Metallbau, Kranführer, Holz- Möbel- und Innenausbau und Kfz-Technik gesucht. (AZ)