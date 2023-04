Arbeitslosenquote im Landkreis Günzburg sinkt leicht

Im März waren weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Die Agentur für Arbeit beurteilt die Lage auf dem Markt als stabil.

Das beginnende Frühjahr scheint wieder Bewegung in den Arbeitsmarkt zu bringen. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg ist im März gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,1 Prozent, im Februar lag sie bei 2,3 Prozent. Aktuell seien 1590 Menschen arbeitslos gemeldet, das seien 154 weniger als vor einem Monat, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Insgesamt ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt laut Richard Paul stabil. Der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine bildet sich im Landkreis Günzburg – anders als in den anderen Landkreisen des Agenturbezirks – bisher kaum in den Arbeitslosenzahlen ab. So sind insgesamt 79 Arbeitslose mehr zu verzeichnen als vor einem Jahr. Von den derzeit insgesamt 1590 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1034 (minus 139 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 556 (minus 15) im Jobcenter Günzburg registriert.

Im März haben sich 498 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 212 aus einer Beschäftigung und 106 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 649 die Arbeitslosigkeit beenden, 299 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf, und 108 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im März erneut weiter zugelegt. Von den Arbeitgebern wurden 513 neue Arbeitsstellen gemeldet, 117 mehr als im Februar und 210 mehr als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Günzburg derzeit 1561 freie Arbeitsstellen gemeldet. Der Personalbedarf der Betriebe ist laut Arbeitsagentur weiterhin auf hohem Niveau. So gibt es 32 Arbeitsangebote mehr als vor einem Monat und 98 weniger als vor einem Jahr.

Besetzung mit Spezialisten gelingt nicht

Von den gemeldeten offenen Stellen waren 57 Prozent auf Facharbeiterniveau, 18 Prozent für Spezialisten/Experten und 25 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben. "Aktuell gelingt uns deren Besetzung leider nicht mehr aus dem Bestand der arbeitslos gemeldeten Personen. Auch hier haben wir die Hoffnung, dass wir die Menschen aus der Ukraine, die in den nächsten Monaten verstärkt aus den Integrationskursen des BAMF kommen, vermitteln und damit die Unternehmen unterstützen können", so Paul.

Es ist Halbzeit im Berufsberatungsjahr, und Richard Paul zieht Zwischenbilanz. Seit Oktober haben sich 560 Personen für eine Ausbildungsstelle an die Arbeitsagentur Günzburg gewandt. Das sind 22,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig wurden 635 Ausbildungsstellen gemeldet (13,4 Prozent weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Aktuell haben 308 Jugendliche noch keine feste Zusage für einen betrieblichen Ausbildungsplatz oder eine andere Alternative wie den Besuch einer weiterführenden Schule. Demgegenüber stehen 403 unbesetzte gemeldete Berufsausbildungsstellen. "Die Unternehmen wollen weiterhin ausbilden, denn ein Auszubildender oder eine Auszubildende bleibt die begehrte Fachkraft von morgen. Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich mit der eigenen Berufswahl auseinanderzusetzen und die Weichen zu stellen", so Paul.

Beschäftigtenzuwachs ist nur durch Einstellung von ausländischen Staatsangehörigen möglich

Am Ende verweist Paul noch darauf, dass der Beschäftigtenzuwachs zuletzt nur durch die Einstellung von ausländischen Staatsangehörigen möglich gewesen sei. Im September 2022 waren im Landkreis 10.565 Ausländer und Ausländerinnen in Beschäftigung. Innerhalb eines Jahres (Vergleich September 2022 zu September 2021) erhöhte sich die Beschäftigtenzahl dieser Personengruppe um 887. Etwa jeder sechste Beschäftigte besitzt eine ausländische Staatsangehörigkeit. Im September 2022 waren beispielsweise 222 ukrainische Personen sozialversicherungspflichtig angemeldet. Ein Jahr zuvor waren es nur 45 Beschäftigte. (AZ)