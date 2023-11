Arbeitslosenquote im Landkreis Günzburg steigt leicht auf 2,2 Prozent

Mehr als 1600 Menschen im Kreis Günzburg sind gegenwärtig arbeitslos gemeldet. In welchen Bereichen Firmen Personal suchen.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg ist wie erwartet im November gestiegen. Ausschlaggebend waren nach Angaben der Donauwörter Arbeitsagentur saisonbedingte Entlassungen bei Legoland, die aber dieses Jahr weniger waren. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,2 Prozent und liegt damit im November laut Pressemitteilung um 0,1 Prozentpunkte höher als vor einem Monat und um 0,3 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Derzeit sind 1669 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das sind 98 mehr als vor einem Monat und 260 mehr als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, analysiert die Entwicklung: „Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist trotz aller Herausforderungen glücklicherweise robust. Die Betriebe haben weiterhin einen hohen Bedarf an Fach- und Arbeitskräften. Allerdings verschieben sich schon seit einigen Jahren durch den Strukturwandel die Bedarfe in den Wirtschaftsbereichen und die Anforderungen in den Berufen ändern sich." Bei diesem Transformationsprozess unterstütze die Agentur für Arbeit die Unternehmen mit den Instrumenten des Qualifizierungschancengesetzes. So könnten Beschäftigte mit finanzieller Unterstützung passgenau qualifiziert werden.

159 geflüchtete Menschen aus der Ukraine waren zuletzt arbeitslos

Im November haben sich 639 Personen arbeitslos gemeldet. Im Gegenzug konnten 536 die Arbeitslosigkeit beenden. Aufgrund der bis vor wenigen Tagen noch milden Witterung seien noch keine Arbeitslosmeldungen von den Außenberufen zu verzeichnen. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Günzburg 367 (plus 4 zum Vormonat, plus 102 zum Vorjahr) erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Davon waren 159 (plus 6 zum Vormonat, plus 105 zum Vorjahr) arbeitslos.

Die Langzeitarbeitslosigkeit liegt 15,4 Prozent über dem Vorjahresniveau, wobei dieser Anstieg vor allem durch die Entwicklung im Rechtskreis SGB II getrieben ist. Hier werde das Vorjahresniveau um 23,3 Prozent überschritten, informiert Richard Paul.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei weiterhin hoch. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit sind derzeit 1236 freie Arbeitsplätze gemeldet. Von den gemeldeten offenen Stellen waren rund 60 Prozent auf Facharbeiterniveau, 21 Prozent für Spezialisten/Experten und 19 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben. Und das sind die Top-10-Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Post- und Zustelldienste, Lager, Maschinenbau, Bauelektrik, Metallbearbeitung, Verkauf, Schweiß- und Verbindungstechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Gesundheits- und Krankenpflege und Berufskraftfahrer. (AZ)

