Arbeitslosenquote im Landkreis sinkt wieder

Im März waren noch zwei Prozent der Menschen im Landkreis arbeitslos gemeldet. Der Ukrainekrieg wird Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt haben.

Auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Günzburg ist eine deutliche Frühjahrsbelebung erkennbar. Die Arbeitslosigkeit ist im März auf zwei Prozent gesunken, im Februar lag sie noch bei 2,2 Prozent. Derzeit sind 1511 Menschen arbeitslos gemeldet, 131 weniger als vor einem Monat. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt habe sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und sowohl die Zahl der Arbeitslosen als auch die Arbeitslosenquote liegen sogar unter dem Vorkrisenniveau, teilt die Agentur für Arbeit Donauwörth mit.

"Auswirkungen der Pandemie, Materialengpässe oder unterbrochene Lieferketten sind noch immer vorhanden", berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Ein weiteres Risiko liege in der Pandemieentwicklung in China. Zudem beschäftigten die Agentur die aktuellen Entwicklungen des Krieges in der Ukraine, die Wirtschaft und den regionalen Ar­beitsmarkt beeinflussten, insbesondere durch die damit einhergehende Flüchtlingswelle.

"Eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten ist, dass wir nicht absehen können, wie viele Menschen letztendlich kommen und länger bleiben wollen oder müssen. Wir möchten einen reibungslosen und unbürokratischen Ablauf gewährleisten und haben uns gut darauf vorbereitet, um einen frühzeitigen und möglichst ausbildungsadäquaten Arbeitsmarktzugang zu ermöglichen", so Paul weiter. Es sei eine Hotline (Rufnummer 0911/178-7915) eingerichtet und mit Kolleginnen und Kollegen besetzt, die ukrainisch oder russisch sprechen. Auch im Internet seien Informationen in ukrainischer und russischer Sprache verfügbar. "Wir werden alles dafür tun, diese Menschen bei ihrer Arbeitsuche umfassend zu beraten und zu unterstützen“, so Richard Paul weiter.

549 Menschen im Landkreis Günzburg haben ihre Arbeitslosigkeit beendet

Im März haben sich 426 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 190 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 549 die Arbeitslosigkeit beenden, 250 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf. Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor, teilt die Agentur für Arbeit mit.

Im vergangenen Monat wurden 303 neue Arbeitsstellen gemeldet, 65 weniger als im Februar und 21 mehr als vor einem Jahr. Insgesamt befinden sich im Stellenpool 1659 Arbeitsstellen, 549 mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage nach Arbeitskräften habe sich wieder gut erholt. Leider seien nur knapp 47 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. Für 1208 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 133 in Teilzeit gesucht. Personal wird besonders in den Bereichen Lager, Tanz und Choreografie, Metallbearbeitung, Schweiß- und Verbindungstechnik, Maschinenbau, Büro- und Sekretariat gesucht.

Aktuell haben 288 Jugendliche noch keine feste Zusage für einen betrieblichen Ausbildungsplatz oder eine Alternative wie zum Beispiel den Besuch einer weiterführenden Schule. Demgegenüber stehen 473 unbesetzte gemeldete Berufsausbildungsstellen. "Die Unternehmen wollen weiterhin ausbilden, denn ein Auszubildender/eine Auszubildende bleibt die begehrte Fachkraft von morgen. Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich mit der eigenen Berufswahl auseinanderzusetzen und die Weichen zu stellen", betont Richard Paul. Er appelliere an alle Jugendlichen, die noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz haben, sich umgehend mit der Berufsberatung in Verbindung zu setzen. (AZ)