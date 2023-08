Arbeitslosigkeit im Kreis Günzburg steigt leicht

Im Juli waren im Landkreis Günzburg mehr Menschen arbeitslos als im Juni. Diese Entwicklung ist nach Angaben der Arbeitsagenturen saisonal üblich.

Im Landkreis Günzburg sind nach Angaben der Agentur für Arbeit aktuell 1555 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenzahl ist im Vergleich zum Vormonat um 84 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,0 Prozent und liegt damit um 0,1 Prozentpunkte höher als vor einem Monat – und um 0,2 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Donauwörther Arbeitsagentur bewertet die aktuelle Situation so: „Insgesamt ist der Arbeitsmarkt in unserer Region recht robust. Der Beschäftigungsstand ist hoch und die Betriebe suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Allerdings wird die derzeit ungünstigere konjunkturelle Entwicklung auch an den Arbeitslosenzahlen sichtbar." Insgesamt sind 197 Personen mehr arbeitslos als vor einem Jahr. Paul verweist aber auch darauf, dass wie in jedem Jahr viele junge Menschen in den Sommermonaten ihre schulische oder berufliche Ausbildung beenden. Nicht immer haben sie einen nahtlosen Anschluss in ein Beschäftigungsverhältnis und müssen sich vorübergehend arbeitslos melden. Erwartungsgemäß stieg deshalb auch die Zahl der Arbeitslosen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Derzeit sind 172 Jugendliche ohne Job, das sind 32 (oder 22,9 Prozent) mehr als vor einem Monat.

Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen aus der Ukraine wird zunehmen

Von den Jobcentern werden seit Juni 2022 auch die geflüchteten Menschen aus der Ukraine betreut. Im Juli waren 135 Arbeitslose mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. „Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen aus der Ukraine wird weiter zunehmen", sagt Paul. "Zum Teil wurden die ersten Integrationskurse abgeschlossen und diese Personen stehen nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Aber es gibt auch neue Meldungen von aktuell geflüchteten Menschen aus der Ukraine“, so Paul.

Von den Arbeitgebern wurden im Juli 315 neue Arbeitsstellen gemeldet, 110 mehr als im Juni. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 1586 freie Arbeitsplätze gemeldet. Dieser anhaltend hohe Stellenbestand macht deutlich, dass in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Jetzt geht es zum Endspurt auf die vielen offenen Ausbildungsplätze zum Start im Herbst 2023. Bisher blieben 367 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind noch 139 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer anderen Alternative. Aber auch in vielen anderen Berufsfeldern gibt es noch unbesetzte Ausbildungsstellen. „Ich kann nur jedem Jugendlichen raten, falls er noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz oder eine andere Alternative hat, sich umgehend für einen Termin bei der Berufsberatung anzumelden. Ein Ausbildungsstart ist auch noch nach dem 1. September möglich und wir vermitteln und unterstützen gerne“, appelliert Richard Paul.

Jetzt schon für Ausbildungsstellen für das Jahr 2024 bewerben

Der Ferienbeginn bedeutet für alle Schüler und Schülerinnen, die im September ihr letztes Schuljahr antreten, auch den Start, um sich für Ausbildungsstellen fürs Jahr 2024 zu bewerben. Der überwiegende Teil der Ausbildungsbetriebe beginnt mit seinen Auswahlverfahren bereits im September, deshalb sollten die Bewerbungsunterlagen rechtzeitig in den Firmen sein, rät die Agentur für Arbeit.

