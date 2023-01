Arbeitslosigkeit im Kreis Günzburg steigt zum Jahresende

Die Agentur für Arbeit blickt auf ein turbulentes Jahr 2022 zurück und stellt die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktes für Dezember vor.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, spricht von einem turbulenten Jahr bezüglich des Arbeitsmarktes 2022: „Kaum war die Corona-Krise einigermaßen gut überstanden und der Arbeitsmarkt hatte sich zum Jahresende 2021 stabilisiert, erreichten uns im Februar 2022 die Kriegsnachrichten aus der Ukraine." Schnell musste für die Geflüchteten ein reibungsloser und unbürokratischer Ablauf organisiert werden, um einen frühzeitigen Arbeitsmarktzugang zu ermöglichen.

Sehr erfreulich ist, dass sich der Arbeitsmarkt äußerst gut entwickelt hat - trotz erneuter Krisensituation. Im Jahresdurchschnitt 2022 liegt die Arbeitslosenquote bei 1,9 Prozent und damit um 0,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. 2020 lag sie bei 2,7 Prozent. Durchschnittlich waren im Landkreis Günzburg 1410 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 359 weniger als im Jahr 2021 (minus 20,3 Prozent) und 587 weniger als im Jahr 2020 (minus 29,4 Prozent).

Zahl der Arbeitslosen sinkt bei Agentur für Arbeit um über 30 Prozent

Beim Jobcenter Günzburg waren 524 Menschen arbeitslos gemeldet, das entspricht 37,2 Prozent aller Arbeitslosen im Landkreis. Hier stieg die Arbeitslosigkeit um 32 Personen (plus 6,5 Prozent). Dagegen ist im Bereich der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Bei der Agentur für Arbeit sank die Zahl der Arbeitslosen um 30,6 Prozent (minus 391) auf 886 Personen. Im Bereich des Jobcenters spielen die Zugänge von ukrainischen Arbeitslosen eine Rolle. Allerdings in einem weit geringeren Ausmaß wie in den anderen Landkreisen des Gesamtagenturbezirks. Während bei der Arbeitsagentur die Zahl arbeitslos gemeldeter Ausländer um 31,5 Prozent zurückging, stieg sie beim Jobcenter um 20,6 Prozent an.

Im Verlauf des Jahres meldeten sich 6140 Menschen arbeitslos, davon kamen 2783 aus einer Beschäftigung und 1153 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Im Gegenzug konnten sich 6188 Personen aus der Arbeitslosigkeit abmelden, davon nahmen 2143 eine Erwerbstätigkeit auf und 1263 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Der Bestand an Arbeitslosen schlägt sich damit etwa viermal im Jahr um. Das bringt in unserer Region in der Regel nur eine kurze Dauer der Arbeitslosigkeit mit sich.

Arbeitskräftenachfrage im Landkreis Günzburg auf hohem Niveau

Der Personalbedarf der Betriebe – insbesondere an Fachkräften - ist sehr hoch. In der Region gab es 2022 durchschnittlich 1649 offene Stellen. Das sind 300 mehr als vor einem Jahr. Zu all den aktuellen krisenbedingten Problemen in der Wirtschaft sind Digitalisierung und Strukturwandel weiterhin in vollem Gange und damit auch das Problem des Fachkräftemangels. Rund 80 Prozent der Arbeitsangebote sind für Fachkräfte oder eine höhere Qualifikation. Dieser Fachkräftebedarf ist aber aus dem Potenzial der arbeitslos gemeldeten Menschen nicht zu decken, da fast die Hälfte aller Arbeitslosen keine derartige Qualifikation aufweist.

Die Zahl der Beschäftigten erreichte 2022 einen neuen Höchststand. Nach den aktuellsten Daten vom Juni 2022 standen zu diesem Zeitpunkt 56.277 Menschen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Die Beschäftigung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent.

Wie erwartet, stieg die Arbeitslosigkeit zum Jahresende leicht an. Im Landkreis Günzburg sind aktuell 1497 Menschen arbeitslos gemeldet, 88 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber November um 0,1 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent. „Im Vergleich zum Vorjahr sind 57 Personen oder 3,7 Prozent weniger ohne Arbeit. Der Zuzug von Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft wirkt sich im Landkreis Günzburg kaum auf die Arbeitslosenzahlen aus. Lediglich 35 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft sind mehr gemeldet als vor einem Jahr“, so der Chef der Arbeitsagentur. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen liegt derzeit bei 1543. Im Dezember wurden dem Arbeitgeber-Service 295 neue Stellen gemeldet. (AZ)