Arbeitslosigkeit im November leicht auf 2,5 Prozent gestiegen

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Günzburg im November 2024 leicht gestiegen. 1946 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 101 Personen mehr (6 Prozent) als im Oktober und 277 Personen beziehungsweise 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,2 Prozent.

Norbert Gehring, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth berichtet zur aktuellen Entwicklung: „Glücklicherweise ist der Arbeitsmarkt in unserer Region trotz aller Herausforderungen immer noch robust. Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk unserer Arbeitsagentur ist mit 2,6 Prozent bundesweit immer noch die niedrigste. Aufgrund des Saisonendes bei Legoland stieg die Arbeitslosigkeit im Landkreis wie erwartet leicht an. Die Betriebe haben weiterhin einen hohen Bedarf an Personal - insbesondere an Fachkräften.“ Man wolle arbeitsuchende Menschen rasch mit Betrieben zusammenführen. Zur Unterstützung bietet sich laut der Arbeitsagentur unter anderem betriebliche Probearbeit an, bei der sich Unternehmen und potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen können.

Weitere steigende Arbeitslosigkeit in Günzburg?

„Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Strukturwandels erwarten wir für die kommenden Monate weiterhin eine leicht steigende Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den Vorjahresmonaten“ so Gehring.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1257 Personen (133 Personen mehr als im Vormonat und 226 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 689 Arbeitslose registriert (32 Personen weniger als im Vormonat, aber 51 Personen mehr als im Vorjahr). Durch das Jobcenter wurden laut Pressemitteilung 35 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 654 Personen arbeitslos. Davon kamen 400 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit und 91 aus einer Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme. 555 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 173 eine Erwerbstätigkeit auf und 105 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 298 Stellen wurden im November neu gemeldet (97 mehr als im Vormonat und 120 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in diesen Berufen/Bereichen: Lagerwirtschaft, Berufskraftfahrer (Güterverkehr), Schweiß- und Verbindungstechnik, Maschinenbau, Metallbau, Metallbearbeitung, Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen, Verkauf, elektrische Betriebstechnik und Post- und Zustelldienste. Aktuell befinden sich im Stellenpool der Arbeitsagentur 1200 Arbeitsangebote.

Der aktuelle Trend im Hinblick auf Kurzarbeit bei den Betrieben lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Bis zum 26. November gingen weniger als drei neue Anzeigen ein. Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung dürfen laut Pressemitteilung die Zahlen nicht veröffentlicht werden. Im Oktober waren es fünf Anzeigen für 37 betroffene Beschäftigte. (AZ)