Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Günzburg im Januar deutlich gestiegen

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Günzburg hat sich im Januar auf 2,5 Prozent erhöht. Dabei spielen auch die Geflüchteten aus der Ukraine eine Rolle.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg ist im Januar wie erwartet deutlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,5 Prozent, im Dezember lag sie noch bei 2,2 Prozent. Aktuell sind 1906 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 214 mehr als vor einem Monat. Das berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit im Januar sei üblich. Der Grund sind auslaufende oder beendete Arbeitsverträge zum Jahresende und saisonbedingte Entlassungen in der Winterzeit. Der Saisonfaktor wird an der Arbeitslosigkeit der Männer deutlich, da diese vermehrt in den witterungsabhängigen Berufen tätig sind. Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Männer ist um 16 Prozent gestiegen. Dagegen gibt es bei den Frauen ein Plus von 8,8 Prozent. Im Vergleich zum Januar 2023 sind 236 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von 14,1 Prozent. Hier spiele der Zuzug von Geflüchteten – hauptsächlich aus der Ukraine – eine wesentliche Rolle, betont der Agenturleiter.

Jobbörsen für Geflüchtete sind geplant

Während im Vorjahresvergleich bei der Arbeitsagentur 105 Personen (9,2 Prozent mehr Arbeitslose) zu verzeichnen sind, stieg die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 24,8 Prozent an. Darunter fallen zum einen Neuankömmlinge, aber auch Personen, die ihre Integrations- und Sprachkurse beendet haben und jetzt als arbeitslos zählen. Nach dieser ersten Phase des Ankommens und Spracherwerbs gelte es jetzt, die Geflüchteten bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Dazu sind laut Richard Paul im nahen Frühjahr Jobbörsen an verschiedenen Standorten geplant. Insgesamt waren im Landkreis Günzburg im Januar 378 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 154 arbeitslos. Im Januar haben sich 683 Personen arbeitslos gemeldet. Im Gegenzug konnten 478 die Arbeitslosigkeit beenden.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch, auch wenn Stellenmeldungen und -bestand im Vorjahresvergleich deutlich rückläufig sind. Von den Arbeitgebern wurden 172 neue Arbeitsstellen gemeldet, 187 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Günzburg derzeit 1195 freie Arbeitsstellen. Bei gut 80 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur rund 48 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Jugendliche sollten sich jetzt für Ausbildungsstellen bewerben

"Der Arbeitsmarkt bietet auch künftig gute Chancen für qualifizierte Fachkräfte und diejenigen, die bereit sind, sich weiterzubilden", bekräftigt der Agenturleiter. Für Ungelernte sei es wesentlich schwerer, auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft unterzukommen. Ihnen empfiehlt die Agentur für Arbeit, sich vom Helfer zur Fachkraft weiterzubilden. Bereiche, in denen Personal gesucht wird, sind Post- und Zustelldienste, Lager, Bauelektrik, Metallbearbeitung, Maschinenbau, Schweiß- und Verbindungstechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Büro- und Sekretariat, Verkauf und Physiotherapie.

Das Zwischenzeugnis Mitte Februar läutet für Schulabgängerinnen und Schulabgänger die letzte Phase der aktiven Bewerbungszeit um Ausbildungsstellen ein. Viele Firmen entscheiden sich in den kommenden Wochen für ihre künftigen Auszubildenden. Deshalb sollten die Bewerbungsunterlagen bei den Personalchefs rechtzeitig auf dem Tisch liegen. Der Donauwörther Agenturleiter appelliert deshalb an alle Jugendlichen, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben, mit den Bewerbungsaktivitäten jetzt richtig Gas zu geben. (AZ)