Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Auch sie wollen in den Landtag: die Direktkandidaten der Kleinparteien

Plus Wir stellen die Direktkandidaten der kleineren Parteien des Stimmkreises Günzburg vor, die bald einen Platz im Landtag besetzen möchten.

Von Nadine Ballweg

In drei Wochen ist es so weit – Am 8. Oktober haben wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger die Chance, ihre Stimmen abzugeben und damit die Zukunft des Freistaats mitzugestalten. Die Wahlurnen werden geöffnet, die Stimmzettel ausgegeben, und es dürfen wieder zwei Kreuze gesetzt werden. Doch bevor es so weit ist, stellen wir die Menschen hinter den Kandidaturen vor: Wer sind sie, woher kommen sie und was sind ihre Schwerpunkte? Diese Fragen beantworteten die Direktkandidatinnen und -kandidaten der Parteien aus dem Stimmkreis Günzburg, die bisher nicht im Maximilianeum vertreten sind. Das sind ihre Antworten:

Miriam Albrecht, ÖDP

