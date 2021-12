Auf der A8 hat es bei Günzburg am zweiten Weihnachtsfeiertag gekracht

Offenbar sind zwei Fahrzeuge an einem Unfall auf der A8 bei Günzburg beteiligt. Die Polizei ist vor 16 Uhr alarmiert worden, die Feuerwehr regelt den Verkehr.

Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der A8: Zwischen Günzburg und Leipheim ist es am zweiten Weihnachtsfeiertag nachmittags zu einem Unfall gekommen, an dem nach Auskunft der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zwei Autos beteiligt waren. Zum Hergang und dem Auslöser des Unfalls konnte der Beamte in der Einsatzzentrale nichts sagen. Die Kollegen seien noch vor Ort. Über nähere Informationen verfüge er daher nicht.

Unfall auf A8 bei Günzburg: Bisher keine Infos zu möglichen Verletzten

Ihm lägen auch keine Angaben darüber vor, dass ein Unfallbeteiligter in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Aber das könne sich noch ändern. In einer ersten Mitteilung war noch von einem "schweren Unfall" auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart die Rede. Die Feuerwehr regelte unter anderem, dass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde. (AZ)