Auf diese modernen Therapien setzt das BKH Günzburg bei Hirntumor-Erkrankungen

Hirntumoren zählen mit etwa zwei Prozent zu den seltenen Krebserkrankungen. Doch ihre Diagnose stellt Betroffene vor gravierende Herausforderungen: Der Alltag verändert sich abrupt, die eigene Rolle innerhalb von Familie und Beruf wird erschüttert. Auch Angehörige sind stark betroffen. „Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr unsere Informationsveranstaltung zum Welthirntumortag bewusst unter das Thema ,Lebensqualität im Fokus – gemeinsam stark‘ gestellt“, leitete Ralph König, leitender Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg ein.

Psychologin Christiane Viereck berichtete von ihrer Arbeit in der Spezialambulanz für Psychoonkologie am Universitätsklinikum Ulm: „Niemand ist alleine krank.“ Neben der medizinischen Behandlung gewinnen psychosoziale Aspekte wie Lebensqualität, emotionale Stabilität und alltagsnahe Unterstützung zunehmend an Bedeutung, so Viereck: „Familienmitglieder sind Quellen der Unterstützung“. Orientierung, klare Abläufe und Geduld seien essenzielle Elemente der Begleitung.

Auch Angehörige sind bei einer Hirntumor-Erkrankung betroffen

Ein weiterer zentraler Beitrag kam von Stephanie Otto. Die Sportwissenschaftlerin betonte den präventiven und rehabilitativen Nutzen regelmäßiger Bewegung: „Schon einfache, aber regelmäßig durchgeführte Übungen wie wiederholtes Aufstehen oder Wandliegestütze können viel bewirken – körperlich wie seelisch.“

Auch die tumorassoziierte Epilepsie wurde thematisiert. „Bis zu 60 Prozent der Patientinnen und Patienten erleben im Verlauf epileptische Anfälle“, erklärte Michael Ertl, ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie. Tumoren stören das neuronale Gleichgewicht – vergleichbar mit einem fehlerhaften Stromkreis. Wichtig sei, Anfälle genau zu beobachten und zu dokumentieren. Dank moderner Medikamente bestünden heute gute Chancen auf Anfallsfreiheit. „Unser Ziel bleibt eine stabile Lebensqualität“, so Ertl.

Bei der Behandlung von Hirntumoren am BKH Günzburg geht es auch um Lebensqualität

Hoffnung geben die ersten Ergebnisse einer Registerstudie für niedriggradige Hirntumore. Die Register sind wichtig, um belastbare Zahlen und Aussagen zu diesen seltenen Tumorentitäten zu erhalten. Über die beteiligten Zentren sind mittlerweile mehr als 500 Patientinnen und Patienten registriert. Aus dieser Registerstudie zur Lebensqualität der betroffenen Patienten geht hervor, dass die Lebensqualität innerhalb der ersten zwei Jahre nach OP, insbesondere durch die anschließende Chemotherapie, zunächst beeinträchtigt sei. Doch trotz des anfänglich tiefen Tals erholt sie sich sehr gut. „Das ist sehr ermutigend!“, sagte Studienleiter und Oberarzt Jan Coburger. (AZ)