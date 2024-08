Auffahrunfälle in Günzburg: Keine Verletzten, aber Schäden gemeldet

Verkehrsunfälle

In Ichenhausen auf der Ulmer Straße stadteinwärts hat es am Donnerstagnachmittag zum ersten Mal gescheppert. Wie die Polizei aus Günzburg mitteilt, musste eine 32-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 60-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät. Wegen eines zu gering eingehaltenen Sicherheitsabstandes fuhr der Mann auf die Anhängerkupplung am Wagen der Frau auf. Da kein Schaden am Fahrzeug der 32-Jährigen feststellbar war, verwarnte die Polizei den Unfallverursacher mündlich.

Ebenfalls gestern, gegen 17 Uhr befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer die B16 in Günzburg. Hinter ihm befand sich ein 22-jähriger Autofahrer. Als auch der vorausfahrende 65-Jährige bremsen musste, erkannte der 22-Jährige dies zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Den Unfallverursacher verwarnte die Polizei vor Ort. (AZ)