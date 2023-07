Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Aus zwei wird eins: So kam die Idee des neuen Seniorenzentrums

Plus Die Verschmelzung von Kreis-Altenheim und städtischer Spitalstiftung in Günzburg ist nicht die erste Kooperation. Landrat und OB halten die neue Lage für ideal.

Von Sophia Huber

Auch wenn es vielleicht nicht jede Bürgerin und jeder Bürger bisher so sieht, für Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) und Landrat Hans Reichhart ( CSU) ist das neue gemeinsame Millionenprojekt vor allem zeitgemäß, zukunftsorientiert und eine einmalige Gelegenheit. Ein modernes Kreisaltenheim soll zwei in die Jahre gekommene Einrichtungen ersetzen.

Es handelt sich um die Kooperation des Wahl-Linderschen Altenheims mit der städtischen Einrichtung, dem Alten- und Pflegeheim der Heiliggeist-Spitalstiftung. In einem gemeinsamen Gespräch erklären die Vertreter von Stadt und Landkreis, wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist und wie alle Beteiligten von der Synergie profitieren sollen. Jauernig blickt kurz zurück auf die Zeit vor der Corona-Pandemie. Damals war der Plan, das Heiliggeist-Heim zu erweitern und umzubauen. Aus den bisherigen Zweibettzimmern sollten Einbettzimmer werden. Um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden, kaufte die Stadt benachbarte Grundstücke. "Eigentlich wollten wir 2021 mit der Erweiterung beginnen. Doch dann kamen Corona, keine positiven Förderbescheide, hohe Zinsen und der Neubau war aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten kaum mehr darstellbar", erklärt der Oberbürgermeister. In dieser Zeit sei er an den Landrat herangetreten, um mögliche Alternativen zu eruieren, die eine "bestmögliche Versorgung für eine immer älter werdende Stadtgesellschaft" bieten könnten. Dort sei er auf offene Ohren gestoßen.

