Ausbildungsberufe: Die Kluft von Wunsch und Wirklichkeit ist groß

Plus Im Kreis Günzburg wird von jungen Menschen die Berufsausbildung zum Kfz-Mechatroniker stark nachgefragt. Das Angebot hält damit nicht Schritt. Welche Herausforderungen es sonst noch gibt.

Von Till Hofmann

Die Agentur für Arbeit sieht das mit Sorge: Es kommen tendenziell weniger junge Menschen zur Berufsberatung. In den Corona-Jahren habe sich das noch verstärkt, sagt Christine Jung von der Agentur für Arbeit. "Das Homeschooling scheint manchen wie eine Wolke umgeben zu haben", so die Sprecherin der Behörde. Die Agentur beobachte, dass sich eine zunehmende Anzahl von Jugendlichen nicht rechtzeitig um eine Berufsausbildung bemühe. Und das, obwohl die Agentur mit ihren Berufsberaterinnen und Berufsberatern zum Teil bereits in den "Vorvorabgangsklassen" unterwegs waren. Diese Möglichkeit habe es allerdings auch zwei Jahre lang nicht mehr gegeben. Deshalb sei seit der Pandemie unter anderem die Videoberatung in den Fokus gerückt, was allerdings ein Gespräch in Präsenz nicht ersetzen könne. "Es war schwierig, an unsere Klientel heranzukommen", bilanziert Jung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

