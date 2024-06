Landkreis Günzburg

Ausnahmezustand im Landkreis Günzburg: Das Protokoll des Jahrhunderthochwassers

Feuerwehr und Wasserwacht retten am Sonntag Menschen aus ihren Häusern in Günzburg.

Plus Zwischen Freitag und Sonntag überschlagen sich die Ereignisse im Landkreis Günzburg. Das ist in den vergangenen Tagen passiert. Der Reihe nach.

Von Rebekka Jakob

Die Tage vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2024 werden, so viel steht schon fest, in die Geschichte des Landkreises Günzburg eingehen. Ein beispielloses, 100-jähriges Hochwasser überrollt die Region - mit schlimmen Folgen. Unsere Redaktion hat die Stunden vom Freitag bis zum Sonntagabend online per Liveticker begleitet. Das Protokoll eines Wochenendes, das viele Menschen im Landkreis Günzburg an die Grenzen ihrer Kräfte gebracht hat - und das noch lange nachwirken wird.

Freitag, 31. Mai 2024

10:00 Uhr: Auf den Landkreis Günzburg kommt etwas zu. Das ist beim Blick auf die Wetterkarten klar. Die Vorbereitungen für ein anstrengendes Wochenende beginnen. Unter anderem werden 15.000 Sandsäcke gefüllt, Feuerwehren, THW und Rettungsdienste machen sich bereit. Im Landratsamt laufen die Gespräche auf Hochtouren, wie man dieser Situation am Besten begegnen kann. Klar ist schon jetzt: Aufhalten lässt sich die Flut nicht.

