Außendienstmitarbeiter aus dem Kreis Günzburg erpresst Arbeitgeber

Im Juni 2024 erstattete eine Rechtsanwaltskanzlei im Namen eines überregionalen Medizinunternehmens Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Memmingen gegen einen ehemaligen 35-jährigen Außendienstmitarbeiter der Firma. Die zunächst durch die Polizeiinspektion Mindelheim geführten Ermittlungen ergaben den dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten, einen hochpreisigen Pkw zum Zeitwert von über 60.000 Euro sowie hochwertige Medizinprodukte der Firma unterschlagen zu haben. Darüber hinaus versuchte der Beschuldigte durch die Veröffentlichung von Bildaufnahmen einen mittleren fünfstelligen Betrag von seinem ehemaligen Arbeitgeber zu erpressen.

Da der Aufenthaltsort des Beschuldigten unbekannt war, erließ das Amtsgericht Memmingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kripo Memmingen. Durch weiterführende Ermittlungen konnten die Beamten den Aufenthaltsort des Beschuldigten ausfindig machen und ihn am 25. Juli im Landkreis Günzburg aufgrund des bestehenden Haftbefehls festnehmen. Im Rahmen der Durchsuchungen fanden die Beamten den unterschlagenen Pkw sowie weitere Beweismittel auf. Den Beschuldigten führte die Polizei am Donnerstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vor, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (AZ)