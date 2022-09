Landkreis Günzburg

Auszubildende sind im Kreis Günzburg heiß begehrt

Plus Die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe sind voll. Ausbildungsplätze gibt es zur Genüge, Lehrlinge dafür umso weniger. Das kann auch Folgen für den Klimawandel haben.

Von Ralf Gengnagel

Glücklich schätzen sich Tim und Armin Maier, gleich drei Auszubildende gefunden zu haben. Sie starteten am Donnerstag bei dem Krumbacher Heizungs- und Sanitärinstallationsbetrieb Maier & Sohn ihre Ausbildung zum Anlagenmechaniker. "Einer hat schon einen Ausbildungsberuf gelernt, kommt aus der Industrie und will in das Handwerk wechseln. Die beiden anderen sind Schulabgänger, die schon im Vorfeld bei uns ein Praktikum gemacht haben", freut sich Firmenchef Armin Maier. Es gibt aber trotzdem Gründe, warum der Unternehmer mit Blick auf den Ausbildungsmarkt – übrigens für alle Branchen und Gewerke – sorgenvoll in die Zukunft blickt.

