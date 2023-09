B16-Ausbau wird rund 150 statt 73 Millionen Euro kosten

Alle Streckenabschnitte der B16 sind teilweise erheblich teurer geworden. Die Grünen-Kreissprecherin stellt angesichts der Preisentwicklung die Frage nach der Sinnhaftigkeit.

Die Kosten für den geplanten Ausbau der B16 im Landkreis Günzburg steigen massiv an. Die Gesamtkostenprognose verdoppelt sich von bisher 73,1 Millionen Euro auf 149,8 Millionen Euro. Das geht aus einem Papier des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr hervor, wie das Grünen-Büro des Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer berichtet. Der Parlamentarische Staatssekretär beim Finanzministerium, Florian Toncar ( FDP), hatte auf Initiative der Grünen dem Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag aktuell Bericht erstattet. Die Aufstellung liegt unserer Redaktion vor.

Die Kostensteigerungen sind demnach auf die Baukostenentwicklung und die Neuberechnung der Kosten zurückzuführen. Für die Ortsumgehung Ichenhausen/Kötz rechnet die Bundesregierung derzeit mit Kosten von knapp 100 Millionen Euro, was allerdings bereits im vergangenen Jahr bekannt geworden ist. Für die Umgehung Wattenweiler/Höselhurst wird nun mit 26 Millionen Euro kalkuliert (der Preisansatz 2014 lag bei 17,6 Millionen Euro) und für die Umgehung Niederraunau/ Aletshausen mit 25,5 Millionen Euro (2014: 17,2 Millionen Euro).

Grünen-Kreissprecherin Schmider: Es wird Zeit, Projekte zu hinterfragen

Grünen-Kreissprecherin Silvera Schmider kommentiert: „Die Kosten bei den Straßenbauprojekten laufen uns weiter davon. Den vielerorts überschaubaren Nutzen bezahlen alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es wird Zeit, das ein oder andere Projekt ernsthaft zu hinterfragen.“

Auch im weiteren Verlauf der B16 schnellen die Kosten in die Höhe. Zwischen Aletshausen und Mindelheim von bisher 17,5 Millionen Euro auf jetzt 32,8 Millionen Euro und zwischen Günzburg und Donauwörth einschließlich den Um- und Ausbau bei Blindheim von bisher 85 auf jetzt 99,2 Millionen Euro. Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer hat eine klare Botschaft an die Verkehrsministerien in Bund und Land: „Nicht weiter unsere schöne schwäbische Heimat zubetonieren – sondern lieber das Geld in sinnvollere Projekte stecken, zum Beispiel in den Lärmschutz für die Anwohner an der ICE-Neubaustrecke Ulm–Augsburg.“ (AZ)