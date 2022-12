Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Bahn-Chaos: Reisende warten an Bahnhöfen bei klirrender Kälte

Plus Ein ICE musste am Samstagnachmittag im Bahnhof Günzburg geräumt werden. Auch an anderen Bahnhöfen kam es zu chaotischen Zuständen. Das waren die Ursachen.

Von Till Hofmann und Bernhard Weizenegger

Es sieht so aus, als ob ein weißer Wal gestrandet wäre. Doch weit und breit kein Strand in Günzburg. Es ist eiskalt an diesem späten Samstagnachmittag: minus 6,5 Grad. Und das weiße lange Ding, das im Bahnhof Gleis 3 einfach nicht mehr verlassen will, ist der ICE 596 von München über Stuttgart nach Berlin. Gegen 14 Uhr muss er nach einer technischen Störung geräumt werden. Die Fahrgäste verlassen den Fernzug und hoffen, die Reise schnell fortsetzen zu können. Doch es kommt anders.

