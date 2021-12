Bahnprojekt Ulm-Augsburg: Wer im Kreis Günzburg welche Trasse will - und welche nicht

Plus Mehrere Kommunen im Kreis Günzburg haben sich zum Neubauprojekt der Deutschen Bahn positioniert. Dabei wird vor allem klar: Einigkeit gibt es hier nicht.

Wenn es ginge, würden die meisten betroffenen Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger das Bahnprojekt Ulm-Augsburg am liebsten stoppen. Eine ganze Reihe von Gemeinden hat sich bereits öffentlich dazu positioniert, welche der möglichen Trassen man auf gar keinen Fall haben will. Ein Überblick, auf der Bahn-Karte geographisch gesehen von Ost nach West.