Bauarbeiten für neue Mindelbrücke in Jettingen sollen noch 2024 beginnen

Der Neubau der Brücke könnte rund 2,1 Millionen Euro kosten, der Landkreis kalkuliert allerdings eine Förderung mit ein. Wann es eine Sperrung geben wird.

Die Mindelbrücke in Jettingen wird neu gebaut. Dafür sprach sich der Kreisausschuss in der Sitzung in dieser Woche einstimmig aus. Der Landkreis rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 2,1 Millionen Euro, kann jedoch mit einer Förderung von rund 1,1 Millionen Euro kalkulieren. Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt Krumbach sagte, dass eine Instandsetzung der 1952 erbauten Brücke nicht möglich sei. Dies hätten Untersuchungen ergeben. Vosdellen erwartet eine Bauzeit von zehn bis elf Monaten. Der Beginn der Arbeiten ist für November 2024, die Fertigstellung für den Spätsommer 2025 geplant. Die Brücke, die die innerörtliche Kreisstraße GZ 17 in Jettingen über die Mindel führt, wird während der Baumaßnahme voll gesperrt. „Es gibt jedoch gute Umleitungsstrecken“, sagte Vosdellen. (jös)