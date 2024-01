Landkreis Günzburg

Bauernprotest im Kreis Günzburg hat für manche rechtliche Folgen

Plus Zwar verliefen die Demos laut Polizei "weitestgehend friedlich", doch im Kreis Günzburg wurde gegen die Allgemeinverfügung verstoßen.

Von Sophia Huber

Im Kreis Günzburg ist am Dienstag Ruhe auf den Straßen eingekehrt. Hunderte Traktoren und Lkws haben am Montag im Rahmen der "Aktionswoche zu Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung" demonstriert und den Verkehr blockiert. Die meisten Bürgerinnen und Bürger hatten Verständnis dafür, zumindest zeigen das die Reaktionen in den sozialen Medien. Auch Stephan Bissinger, Bezirkspräsident und Günzburger Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), teilt diesen Eindruck. Nur wenige Demos würden diese Akzeptanz bei der Bevölkerung genießen. Das, was er an Rückmeldungen bekommen habe, sei größtenteils positiv. "Aber klar, es gibt auch kritische Stimmen."

Rettungsgassen müssen bei den Bauern-Demos freigehalten werden

Nicht alle unterstützen diese Art der Demonstration in der Region. "Einfach eine unfassbar anmaßende und überzogene Aktion", schreibt ein Leser unter der Berichterstattung am Montag auf der Facebook-Seite unserer Redaktion. Ein anderer kommentiert, er habe Verständnis, aber finde es nicht gut, dass "das Ganze auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung ausgetragen wird". Und noch ein Nutzer aus dem Landkreis schreibt: "Ich benötigte heute für 12 Kilometer fast zwei Stunden. Ich möchte mir nicht ausmalen, wenn da ein Notarzteinsatz fällig gewesen wäre, da war null Durchkommen." Wichtig sei für den BBV, sagt Bissinger, dass man sich bei den Demonstrationen im Rahmen des rechtlich Erlaubten bewege.

