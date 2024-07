Bayerns Regierung fördert Krankenhausbau am BKH Günzburg

Der Ministerrat hat den Weg für elf neue Krankenhausbauvorhaben in Bayern freigegeben. Darauf haben Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker und Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach in München hingewiesen. Mit diesen Projekten werden zusätzliche Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rund 452 Millionen Euro angestoßen. Auch für das Bezirkskrankenhaus Günzburg (BKH) wurde ein Investitionspaket geschnürt.

Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker hob hervor: „Unser aktueller Doppelhaushalt legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Krankenhausfinanzierung. Den gemeinsam mit den Kommunen finanzierten Krankenhausförderetat für 2024 haben wir hierfür von rund 643 Millionen Euro auf 800 Millionen Euro erhöht.“ Mit dem kräftigen Plus von rund 157 Millionen Euro setze man die bedarfsgerechte Förderung von Krankenhausinvestitionen fort. Auch für 2024 gelte: Einen Investitionsstau wird es in Bayern nicht geben.

Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach betonte: „Mit der Kabinettsentscheidung haben wir wichtige Weichen für den weiteren Ausbau der stationären Versorgung gestellt. Gebäude und Ausstattung der Kliniken müssen kontinuierlich modernisiert und ausgebaut werden. Wir wollen, dass sich die Patientinnen und Patienten in allen Regionen Bayerns auf eine hochwertige stationäre Versorgung mit leistungsfähigen Kliniken verlassen können.“

Qualität der Versorgung in den Kliniken soll sich verbessern

Die aktuell beschlossenen Fördergelder fließen in vielfältige Maßnahmen zur Modernisierung der Untersuchungs-, Behandlungs- und Pflegebereiche sowie zur Optimierung der Betriebsstrukturen. Füracker betonte: „Mit dem Beschluss werden elf neue Krankenhausprojekte finanziell abgesichert. Die Projekte erhalten Planungssicherheit und können weiter vorangetrieben werden. Das beweist einmal mehr, wie wichtig dem Freistaat Bayern der Erhalt einer qualitativ hochwertigen stationären Versorgung in allen bayerischen Regionen ist. Der Freistaat bleibt auch in Zukunft verlässlicher Partner an der Seite der bayerischen Krankenhäuser, wenn es um die Realisierung investiver Projekte geht.“ Gerlach unterstrich: „Die Qualität der Versorgung in den Kliniken wird sich damit erheblich verbessern. Davon profitieren neben den Patientinnen und Patienten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern. Die Mittel sind also bestens angelegt.“

Freistaat investiert am BKH Günzburg rund 53 Millionen Euro

Gerlach forderte zugleich die Bundesregierung auf, die Krankenhäuser endlich mit Finanzhilfen zu unterstützen: „Immer mehr Kliniken stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand – wegen der hohen Betriebskosten aufgrund der sprunghaft teurer gewordenen Preise etwa für Energie und Personal. Für deren Finanzierung ist ausschließlich der Bund rechtlich zuständig.“ Bayern kommt dagegen seinen Verpflichtungen bei der Förderung von Krankenhausinvestitionen bestmöglich nach. Das Kabinett hat das Bauvorhaben am BKH neu in die Jahreskrankenhausbauprogramme aufgenommen. Dabei handelt es sich um förderfähige Kosten in Höhe von 53,53 Millionen Euro für den Neubau der Klinik für Psychiatrie - Teilbereich 2.

Landtagsabgeordnete Marina Jakob (Freie Wähler) zeigt sich dabei erfreut über die Investition für das BKH. „Mit 53,53 Millionen Euro kann das BKH weitere Schritte bei den geplanten Baumaßnahmen gehen“, so Jakob. Wie sie weiter erklärt, kommt der Freistaat damit seiner Verpflichtung bei der Förderung von Krankenhausinvestitionen nach. „Es freut mich sehr, dass sich unter den geförderten Krankenhäusern auch das Krankenhaus in Günzburg befindet. Dies ist eine wichtige Investition für die Zukunft des Krankenhauses“, erklärt Jakob. Im laufenden Bauprogramm 2024 und den Bauprogrammen 2025 bis 2029 sind Projekte mit einem Gesamtvolumen von über fünf Milliarden Euro eingeplant. Einen Schwerpunkt bildet dabei der ländliche Raum. (AZ)