Bei den Kinderkulturtagen 2025 ist Mitmachen die Devise

Auch heuer organisiert der Landkreis Günzburg in Zusammenarbeit mit Museen und anderen kulturellen Einrichtungen die Kinderkulturtage. Die Veranstaltungsreihe gibt es seit dem Jahr 2001 und ist mittlerweile fester und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Veranstaltungskalenders im Landkreis Günzburg. Das Programm verspricht laut Pressemitteilung nicht nur Spiel und Spaß, sondern vermittelt auch Wissen und Wissenswertes. Unter anderem findet am Samstag, 20. September, der Weltkindertag im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach statt. Am Sonntag, 21. September, dann ist Kindersonntag unter dem Motto: „Schon wieder dieser Michel!“ in der Kreisheimatstube in Stoffenried. Dabei gibt es Mitmachaktionen, Spiele, Verkleiden, Lieder und Tänze in Zusammenarbeit mit Dagmar Held vom Archiv für Volksmusik.

Weitere Programmpunkte sind zum Beispiel das Apfelfest im Kinderhaus im Waldkindergarten am Donnerstag, 9. Oktober, im Montessori-Kinderhaus Günzburg. Zum Rübengeist schnitzen geht es am Samstag, 11. Oktober, beim Torferlebnispfad Bremental. „Rocky, der Waschbär - Der Apfelkuchendieb“ wird am Sonntag, 12. Oktober, in der Kapuziner-Halle Burgau gezeigt. Am 16. Oktober geht es als Aktion „Mit Oma und Opa ins Museum“, genauer gesagt wieder ins Mittelschwäbische Heimatmuseum in Krumbach. Auch das Stück „Das kleine Ich-bin-ich“ wird bei den Kinderkulturtagen gezeigt, am Freitag, 24. Oktober in der Stadtbücherei und im Stadtsaal Krumbach. Unterwegs mit dem „Nachtwächter zu Lypheim“ können etwas größere Kinder am Donnerstag, 30. Oktober Gästeführerin Marianne Winkler sein.

Das ausführliche Programm kann im Internet heruntergeladen werden unter https://www.landkreis-guenzburg.de/landkreis/kultur/kinderkulturtage/. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Landratsamt Günzburg unter der Telefonnummer 08221/95 158 oder per E-Mail an k.seybold@landkreis-guenzburg.de. (AZ)