Landkreis Günzburg

12:30 Uhr

Bei flächendeckendem Stromausfall baut der Kreis Günzburg auf Leuchttürme

Vor der Turnhalle der Marktgrafen-Realschule in Burgau besprechen Landrat Hans Reichhart und Oliver Preußner, Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung am Landratsamt Günzburg, die Voraussetzungen des Gebäudes zur Aktivierung eines Leuchtturms.

Plus Leuchttürme und Notruf-Meldestationen werden für den Fall aller Fälle geschaffen. Wie sich der Landkreis auf einen möglichen Blackout oder Katastrophenfall vorbereitet.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Strom, Handy und Internetzugang gelten in der Bevölkerung als selbstverständlich und immer verfügbar. Im Falle einer Katastrophe oder einem flächendeckenden Stromausfall, dem sogenannten "Blackout", stehen diese Netze nicht mehr zur Verfügung. Ohne Elektrizität funktioniert nichts mehr. Das hätte gravierende Folgen. Ein lebenswichtiger Griff zum Telefonhörer, um beispielsweise Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst zu alarmieren, kann dann nicht mehr erfolgen. Wie erhalten die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Günzburg in solch einem Fall aber dennoch Hilfe? An wen können sie sich wenden? Der Landkreis Günzburg bereitet sich mit seinen Kommunen aktuell auf dieses denkbare Szenario vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen